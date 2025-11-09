LG雙子廉京燁3年6380萬續約　創韓職歷代教頭最高薪

▲LG雙子總教練廉京燁（염경엽）。（圖／截自LG雙子IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒LG雙子隊球團宣布，與帶領球隊奪冠的廉京燁（염경엽）總教練成功完成續約。

LG雙子球團宣布，「我們已與廉京燁總教練簽下3年最多30億韓元（約6380萬台幣）的續約合約，包含簽約金7億韓元（約1490萬台幣）、年薪21億韓元（約4468萬台幣）、選項2億韓元（約425萬台幣）。」

這份合約是韓職史上教練的最高待遇，此前的最高紀錄為2020年金泰亨（김태형）與斗山熊簽下的3年28億韓元（約5958萬台幣）合約。

透過這次續約，廉京燁也刷新了現任教練的最高薪紀錄，原本的最高薪教頭是去年率領KIA虎奪冠的李範鎬（이범호），他在帶隊奪冠後獲得3年總額26億韓元（約5532萬台幣）。

廉京燁自2022年11月接任LG雙子第14任總教練以來，在過去3個球季拿下247場勝利，並奪下2次冠軍，特別是在2023賽季，他帶領球隊奪下睽違29年的冠軍，而2年後的2025賽季，他再次率隊登上巔峰。

廉京燁表示，「非常感謝給予我歷代最高待遇的球團擁有人、球團主代理人、社長與團長，也多虧球迷們無私的愛護，我才能再次擔任韓職最受歡迎球團LG雙子隊的總教練，對球迷由衷地感謝。」

他最後說，「我不會滿足於2次冠軍，未來將以打造持續挑戰冠軍實力的球隊為目標，為LG雙子隊成為名門球團盡一份心力。」