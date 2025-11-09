道奇秋聯小將熱血見證世界大賽奪冠　瓦格納笑稱：太瘋狂！

▲瓦格納（Logan Wagner）。（圖／截圖自X，MLBPipeline）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇10月28日與多倫多藍鳥上演的世界大賽G3中，時間已近當地時間午夜，格蘭岱爾沙漠狗隊隔天還有日間賽，道奇秋季聯盟小將瓦格納（Logan Wagner）撐到了第17局，但終究敵不過睡意，他也親述了對此役的看法。

瓦格納錯過了18局下弗里曼（Freddie Freeman）擊出再見全壘打，「我當時真的撐不住了，結果錯過了那個歷史時刻，」瓦格納苦笑說。

幸好，他的秋季聯盟隊友、同樣來自道奇系統的右投馬丁（Payton Martin）還醒著，還「非常有精神」；馬丁興奮的衝進房間大喊，叫醒了熟睡的瓦格納，後者被驚醒後，只能看精彩片段，「但從那一刻起，我知道我不能再落後於我們的群組聊天室，」瓦格納笑說，那個聊天室，已成為道奇秋季聯盟球員們每晚固定的儀式。

道奇在亞利桑那秋季聯盟的代表團陣容堅強，包括內野手瓦格納（球團第30號新秀）與赫南德茲（Jose D.Hernandez），右投馬丁（第20號）、張賢碩（第21號）、馬卡雷維奇（Alex Makarewich），左投萊特（Jakob Wright，第28號）與錢伯斯（Justin Chambers），捕手加利茲（Jesus Galiz），以及發展教練亨斯（Braelin Hence）。

這群在格蘭岱爾訓練基地一同生活、訓練的球員們，整個系列賽期間幾乎「分分秒秒在線」；他們見證了羅哈斯（Miguel Rojas）的追平全壘打、佩吉斯（Andy Pages）的飛身接殺、史密斯（Will Smith）的超前轟，最後再看到弗里曼接下第7戰的最後一個出局數。



那一刻，他們興奮得像普通球迷一樣，在房間裡尖叫。「我記得看到Miggy在第7戰那發全壘打時，我在飯店房間裡大喊大叫，」亨斯笑著說，「我敢肯定他們都想打電話來問我在幹嘛，但嘿，那真是太棒的時刻了。」

右投馬卡雷維奇則直言：「太瘋狂了。就像所有棒球迷一樣，那真是令人難以置信，每一場比賽都感覺可能向任一邊傾斜，很開心結果是站在我們這邊，太棒了。」

小聯盟體系最純粹的目的，是為大聯盟培養人才，道奇不僅持續做到，更在整個組織中建立了「贏球文化」。

從2016年至2023年，道奇整體農場戰績年年名列美職前10、國聯前3，從多明尼加夏季聯盟、亞利桑那複合聯盟，到蘭喬庫卡蒙加、高湖隊、塔爾薩與奧克拉荷馬城，道奇一路以勝利作為基因。

「成功的因素清單長得不得了，不論是他們的教學方式、球員發展的對待方式，但我覺得最終都歸結於『人』，」馬卡雷維奇說，「我們身邊有很多像布雷林這樣的人，每天推動我們變得更好，同時在我們低潮時仍然支持我們。」

這種文化影響的不僅是從零開始培養的球員，左投錢伯斯，2023年選秀第20輪被密爾瓦基釀酒人隊選中，隔年休賽季被交易至道奇；他在過去兩年於格蘭岱爾基地進行TJ手術復健，深刻體會道奇文化的溫度。

「老實說，自從我來到這裡後，沒有一個人讓我覺得不友善，」錢伯斯說，「我可以去找任何人，問他們我的投球問題，他們都願意花20分鐘告訴我可以怎麼改進，能待在這裡真是太棒了。」

發展教練亨斯也補充道：「即使作為球員發展部門的教練，我也能從同事們身上感受到同樣的文化氛圍；我經常告訴這些球員，我可能從他們身上學到的，比我教給他們的還多。」