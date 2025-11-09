運動雲

>

道奇秋聯小將熱血見證世界大賽奪冠　瓦格納笑稱：太瘋狂！

▲瓦格納（Logan Wagner）。（圖／截圖自X，MLBPipeline）

▲瓦格納（Logan Wagner）。（圖／截圖自X，MLBPipeline）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇10月28日與多倫多藍鳥上演的世界大賽G3中，時間已近當地時間午夜，格蘭岱爾沙漠狗隊隔天還有日間賽，道奇秋季聯盟小將瓦格納（Logan Wagner）撐到了第17局，但終究敵不過睡意，他也親述了對此役的看法。

瓦格納錯過了18局下弗里曼（Freddie Freeman）擊出再見全壘打，「我當時真的撐不住了，結果錯過了那個歷史時刻，」瓦格納苦笑說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

幸好，他的秋季聯盟隊友、同樣來自道奇系統的右投馬丁（Payton Martin）還醒著，還「非常有精神」；馬丁興奮的衝進房間大喊，叫醒了熟睡的瓦格納，後者被驚醒後，只能看精彩片段，「但從那一刻起，我知道我不能再落後於我們的群組聊天室，」瓦格納笑說，那個聊天室，已成為道奇秋季聯盟球員們每晚固定的儀式。

道奇在亞利桑那秋季聯盟的代表團陣容堅強，包括內野手瓦格納（球團第30號新秀）與赫南德茲（Jose  D.Hernandez），右投馬丁（第20號）、張賢碩（第21號）、馬卡雷維奇（Alex Makarewich），左投萊特（Jakob Wright，第28號）與錢伯斯（Justin Chambers），捕手加利茲（Jesus Galiz），以及發展教練亨斯（Braelin Hence）。

這群在格蘭岱爾訓練基地一同生活、訓練的球員們，整個系列賽期間幾乎「分分秒秒在線」；他們見證了羅哈斯（Miguel Rojas）的追平全壘打、佩吉斯（Andy Pages）的飛身接殺、史密斯（Will Smith）的超前轟，最後再看到弗里曼接下第7戰的最後一個出局數。


那一刻，他們興奮得像普通球迷一樣，在房間裡尖叫。「我記得看到Miggy在第7戰那發全壘打時，我在飯店房間裡大喊大叫，」亨斯笑著說，「我敢肯定他們都想打電話來問我在幹嘛，但嘿，那真是太棒的時刻了。」

右投馬卡雷維奇則直言：「太瘋狂了。就像所有棒球迷一樣，那真是令人難以置信，每一場比賽都感覺可能向任一邊傾斜，很開心結果是站在我們這邊，太棒了。」

小聯盟體系最純粹的目的，是為大聯盟培養人才，道奇不僅持續做到，更在整個組織中建立了「贏球文化」。

從2016年至2023年，道奇整體農場戰績年年名列美職前10、國聯前3，從多明尼加夏季聯盟、亞利桑那複合聯盟，到蘭喬庫卡蒙加、高湖隊、塔爾薩與奧克拉荷馬城，道奇一路以勝利作為基因。

「成功的因素清單長得不得了，不論是他們的教學方式、球員發展的對待方式，但我覺得最終都歸結於『人』，」馬卡雷維奇說，「我們身邊有很多像布雷林這樣的人，每天推動我們變得更好，同時在我們低潮時仍然支持我們。」

這種文化影響的不僅是從零開始培養的球員，左投錢伯斯，2023年選秀第20輪被密爾瓦基釀酒人隊選中，隔年休賽季被交易至道奇；他在過去兩年於格蘭岱爾基地進行TJ手術復健，深刻體會道奇文化的溫度。

「老實說，自從我來到這裡後，沒有一個人讓我覺得不友善，」錢伯斯說，「我可以去找任何人，問他們我的投球問題，他們都願意花20分鐘告訴我可以怎麼改進，能待在這裡真是太棒了。」

發展教練亨斯也補充道：「即使作為球員發展部門的教練，我也能從同事們身上感受到同樣的文化氛圍；我經常告訴這些球員，我可能從他們身上學到的，比我教給他們的還多。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球多倫多藍鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

重光盃立人國小睽違5年回鍋好興奮　若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

重光盃立人國小睽違5年回鍋好興奮　若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

三木肇讚猿隊贏球執念　形容桃猿主場球迷、啦啦隊、球員融為一體

三木肇讚猿隊贏球執念　形容桃猿主場球迷、啦啦隊、球員融為一體

樂天內戰看點滿滿！　宋家豪8球解決、蕭齊飆150公里

樂天內戰看點滿滿！　宋家豪8球解決、蕭齊飆150公里

【快閃22小時】黃仁勳搭私人飛機離台

熱門新聞

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

2美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

3傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚

4兄弟開會檢討包含討論自由市場3人

5高野圭佑回憶兄弟歲月：人生寶物

最新新聞

1MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞

2台灣2:3惜敗韓國！　U16女排隊員球場哭成一片

3道奇秋聯小將見證世界大賽奪冠

4喬帥逆轉奪雅典賽冠軍！

5陳致傑闖入擊劍世界盃8強　寫下台灣第一人紀錄

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【珠珠寶貝超親民】李珠珢韓國高尺上班途中停下來寵粉簽名合照❤

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

高野圭佑加盟山羊兄弟！　回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

【員工急倒車逃命】巨大棕熊襲擊北海道牧場！　追車「一拳打凹引擎蓋」

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366