陳致傑闖入擊劍世界盃8強　寫下台灣第一人紀錄

台灣24歲擊劍選手陳致傑在世界盃西班牙站男子鈍劍個人賽中表現出色，9日成功闖進8強，締造台灣第一人紀錄，更成為本次8強唯一的亞洲選手。可惜不敵世錦賽銅牌得主匈牙利好手塞梅什（Gergo Szemes），無緣挺進4強，但寫下史無前例好成績，未來可期。

陳致傑近來表現亮眼，日前在國際擊劍總會（FIE）新加坡衛星賽奪冠後，為新賽季開了好彩頭，也被視為是擊劍界新星。這次挑戰強度更高的世界盃西班牙站，在分組賽中穩定發揮，在淘汰賽接連擊敗中國選手呂惟喬、韓國選手崔敏書，還在16強賽中力克日本好手川村京太，成功晉級8強。

不過，陳致傑在8強賽面對匈牙利好手塞梅什時，未能掌握對戰節奏，被對手帶著走，最終止步於4強門外。儘管無法登上頒獎台，但陳致傑已締造台灣首位進入世界盃8強的紀錄，還是8強賽中唯一的亞洲選手。

回顧去年，陳致傑曾陷入受傷低潮，但今年展現驚人復甦力道，不僅在世大運個人賽追平台灣隊史最佳成績，還在亞錦賽團體賽攜手隊友拿下銅牌，於個人賽拿下第5名。教練陳柏槐期望陳致傑能持續努力，爭取黃金計劃資格，為2026名古屋亞運與2028洛杉磯奧運的挑戰奠定基石。

