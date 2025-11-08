台鋼獵鷹沒「半獸人」照砍112分　狂勝36分賞勇士隊史第2慘紀錄

▲台鋼獵鷹翟蒙。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼獵鷹今（8）日作客台北和平籃球館，雖然少了閃電離隊的「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），但另一名洋將翟蒙火力全開，20投16中砍下36分、9籃板、3抄截，全隊6人得分上雙，終場以112比76痛宰地主富邦勇士，不僅送給對手開季2連敗，也讓勇士創下隊史第二大輸分紀錄。

獵鷹首節一度落後，靠白薩外線開火飆進3記三分球，單節攻下11分，加上翟蒙貢獻8分，首節結束反以30比22超前。第2節翟蒙持續發威，再轟15分，率隊單節攻下33分，半場結束獵鷹以63比39遙遙領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場勇士試圖反撲，仍難撼動獵鷹攻勢。雖然獵鷹第3節火力稍降，但勇士攻守兩端陷入低迷，第2與第4節得分均未突破20分，全場防線形同虛設，連續兩場被對手砍下112分。最終，獵鷹以36分差在客場橫掃地主，奪下漂亮勝利。

▲獵鷹痛擊勇士，單場狂勝36分。（圖／台鋼獵鷹提供）

此役獵鷹6人得分上雙，翟蒙轟下36分、9籃板、3抄截，白薩貢獻18分，谷毛唯嘉與蓋比各拿12分，种義仁與張志豪各添11分。獵鷹儘管只登錄兩名洋將且多比未上陣，仍展現極高效率的團隊攻勢。

勇士方面，外援哥倫特攻下15分、外籍生莫巴耶進帳14分，其餘球員皆未突破雙位數。開季連兩場比賽被對手砍破百，防守端漏洞百出，繼上場輸給領航猿後，此役再度以36分慘敗，團隊士氣低迷。