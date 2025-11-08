運動雲

>

台鋼獵鷹沒「半獸人」照砍112分　狂勝36分賞勇士隊史第2慘紀錄

▲▼台鋼獵鷹翟蒙。（圖／PLG提供）

▲台鋼獵鷹翟蒙。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼獵鷹今（8）日作客台北和平籃球館，雖然少了閃電離隊的「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried），但另一名洋將翟蒙火力全開，20投16中砍下36分、9籃板、3抄截，全隊6人得分上雙，終場以112比76痛宰地主富邦勇士，不僅送給對手開季2連敗，也讓勇士創下隊史第二大輸分紀錄。

獵鷹首節一度落後，靠白薩外線開火飆進3記三分球，單節攻下11分，加上翟蒙貢獻8分，首節結束反以30比22超前。第2節翟蒙持續發威，再轟15分，率隊單節攻下33分，半場結束獵鷹以63比39遙遙領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場勇士試圖反撲，仍難撼動獵鷹攻勢。雖然獵鷹第3節火力稍降，但勇士攻守兩端陷入低迷，第2與第4節得分均未突破20分，全場防線形同虛設，連續兩場被對手砍下112分。最終，獵鷹以36分差在客場橫掃地主，奪下漂亮勝利。

▲▼台鋼獵鷹翟蒙。（圖／PLG提供）

▲獵鷹痛擊勇士，單場狂勝36分。（圖／台鋼獵鷹提供）

此役獵鷹6人得分上雙，翟蒙轟下36分、9籃板、3抄截，白薩貢獻18分，谷毛唯嘉與蓋比各拿12分，种義仁與張志豪各添11分。獵鷹儘管只登錄兩名洋將且多比未上陣，仍展現極高效率的團隊攻勢。

勇士方面，外援哥倫特攻下15分、外籍生莫巴耶進帳14分，其餘球員皆未突破雙位數。開季連兩場比賽被對手砍破百，防守端漏洞百出，繼上場輸給領航猿後，此役再度以36分慘敗，團隊士氣低迷。

關鍵字： PLG台鋼獵鷹富邦勇士翟蒙白薩法瑞德

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

【另一視角曝光】屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛！　再衝撞機車釀1死7傷

熱門新聞

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

2戴資穎32冠傳奇落幕　名球評讚史上最佳

3道奇維西亞愛女不幸過世

4戴資穎低調告別生涯！李洋：辛苦了

5戴資穎退休收到依瑟儂祝福暖回覆

最新新聞

1重光盃若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

2獵鷹沒「半獸人」照砍112分大勝勇士　

3雲豹7人得分上雙豪取4連勝

4古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

5高野圭佑回憶兄弟歲月：人生寶物

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【什麼東西這麼好看】阿北騎車整路轉頭看遠方？是安全帽歪了啦

【以為沒人發現？】騎士逆向買檳榔被警察全程目睹 下秒直接開抓XD

【開吃啦！】黃仁勳爽嗑名店溫體牛　粉絲嗨翻搶著要簽名

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366