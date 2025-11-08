運動雲

>

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

▲高野圭佑（左三）加盟山羊兄弟。（圖／記者莊喬迪攝）

▲高野圭佑（左三）加盟山羊兄弟。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊舒帆／綜合報導

前日職投手高野圭佑正式加盟「山羊兄弟」，8日舉行加盟記者會。他表示，自己在中信兄弟效力的一年間，是人生中非常重要的階段，也很開心能再次透過棒球，與台灣持續交流。

高野圭佑在記者會上以中文開場問候：「大家好，我是高野圭佑！」並笑著說：「這次很榮幸能收到周思齊的邀請加入山羊兄弟，為了今天能見到大家，我有認真訓練，大家覺得我變瘦、變帥了嗎？」現場球迷熱情回應「有！」氣氛十分熱烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者會上，領隊陳炳甫也特別準備了台灣在地飲品招待，高野喝下後笑著用中文回應：「好吃！」引發現場一陣笑聲。

談到重返台灣的心情，高野表示：「真的很開心能加入山羊兄弟。我在2021年效力中信兄弟，那一年在台灣收穫很多。透過棒球挑戰自我，也得到許多球迷的應援與鼓勵，那些話我到現在都還記得。」

他進一步透露，目前仍從事與棒球相關的工作，也參與兒童教學。他說：「無論是日職還是中職的經驗，都是我人生中重要的一部分。我一直記得一句話──『從棒球得到的，要用棒球回報。』台灣的那段經驗是我不可或缺的寶物。很感謝周思齊與領隊陳炳甫，讓我有機會繼續用棒球交流。請大家多多指教！」


 

關鍵字： 高野圭佑山羊兄弟台灣棒球加盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

米可白再度變成狗勾XD 新增新技能「機場聞行李」

熱門新聞

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

2戴資穎32冠傳奇落幕　名球評讚史上最佳

3道奇維西亞愛女不幸過世

4戴資穎低調告別生涯！李洋：辛苦了

5戴資穎退休收到依瑟儂祝福暖回覆

最新新聞

1古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

2高野圭佑回憶兄弟歲月：人生寶物

3三木肇讚猿隊贏球執念

4宋家豪8球解決、蕭齊飆150公里

5傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【什麼東西這麼好看】阿北騎車整路轉頭看遠方？是安全帽歪了啦

【以為沒人發現？】騎士逆向買檳榔被警察全程目睹 下秒直接開抓XD

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

【開吃啦！】黃仁勳爽嗑名店溫體牛　粉絲嗨翻搶著要簽名
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366