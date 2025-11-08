高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

▲高野圭佑（左三）加盟山羊兄弟。（圖／記者莊喬迪攝）

記者楊舒帆／綜合報導

前日職投手高野圭佑正式加盟「山羊兄弟」，8日舉行加盟記者會。他表示，自己在中信兄弟效力的一年間，是人生中非常重要的階段，也很開心能再次透過棒球，與台灣持續交流。

高野圭佑在記者會上以中文開場問候：「大家好，我是高野圭佑！」並笑著說：「這次很榮幸能收到周思齊的邀請加入山羊兄弟，為了今天能見到大家，我有認真訓練，大家覺得我變瘦、變帥了嗎？」現場球迷熱情回應「有！」氣氛十分熱烈。

記者會上，領隊陳炳甫也特別準備了台灣在地飲品招待，高野喝下後笑著用中文回應：「好吃！」引發現場一陣笑聲。

談到重返台灣的心情，高野表示：「真的很開心能加入山羊兄弟。我在2021年效力中信兄弟，那一年在台灣收穫很多。透過棒球挑戰自我，也得到許多球迷的應援與鼓勵，那些話我到現在都還記得。」

他進一步透露，目前仍從事與棒球相關的工作，也參與兒童教學。他說：「無論是日職還是中職的經驗，都是我人生中重要的一部分。我一直記得一句話──『從棒球得到的，要用棒球回報。』台灣的那段經驗是我不可或缺的寶物。很感謝周思齊與領隊陳炳甫，讓我有機會繼續用棒球交流。請大家多多指教！」



