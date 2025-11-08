▲牧野幸輝以及蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

針對樂天桃猿二軍球員住宿環境不佳以及後續相關問題一事，中華職棒會長蔡其昌8日於交流賽受訪時表示，已特別約見樂天亞太區執行長，親自反映球迷與聯盟的意見，並期盼日本總公司能「加碼投資台灣」，提升球隊資源與選手照顧品質；樂天領隊牧野幸輝則對引發外界擔憂致歉，承諾將與總公司積極研議改善。

蔡其昌表示，樂天亞太區執行長今日親自出席桃猿和金鷲的交流賽，他特別請聯盟同仁安排會面，向對方轉達球迷與聯盟的關切；「我主要跟他表達說，台灣的棒球運動正在非常蓬勃的發展、快速的起飛；過去大家對日本職棒的經營都十分羨慕，也視為學習目標，」蔡其昌說，「但目前台灣樂天受到總公司預算限制，一個產業要發展一定要投資，沒有投資就沒有機會。」

蔡其昌指出，樂天今年奪得總冠軍，正是日本總公司加碼投資台灣、擴大球隊發展的好時機，「球迷朋友很關心選手的生活照顧，特別是吃與住這兩個最基本的部分，我代表球迷表達他們的不滿與意見。」

蔡其昌提及，執行長當下給予善意回應，也說到已規劃改善設施：「會在桃園球場外野下方規劃全新的訓練區，青埔球場也會去加以整修，這是他們既定、即將動工的項目。」

蔡其昌強調，執行長承諾會與總公司開會討論，轉達意見並研議改善方案，「我特別強調，球員的生活照顧是可以快速改善的部分，希望總公司能盡速行動。」蔡其昌說，整體談話過程中，對方皆展現善意與積極態度。

對於外界關注的宿舍問題，樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，會長與執行長親自到場討論，對球隊而言是一大助力，「當然自己這邊有極力向總社申請，也提出想法與需求；不過今天藉由蔡會長的打理與加持，我非常感謝會長願意挺身幫忙、替球隊出聲。」

牧野坦言，宿舍問題確實造成球迷擔心與選手困擾，「這邊深感抱歉，讓大家擔心了，」他表示，投資不僅限於金錢層面，球團希望能擴大投入、持續成長，「接下來也會積極向總公司研討可改善的部分，討論並做出好的改善，」牧野最後說。

▲樂天宿舍爭議「會長出手」！蔡其昌當面要求改善 盼能加碼投資台灣。（圖／中華職棒提供，下同）