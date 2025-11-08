運動雲

兄弟球迷一句「一起加油」平野惠一暖到心　笑稱在阪神可能簽不完

▲▼2025中職台灣大賽G4，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

中信兄弟8日在洲際棒球場舉辦年度感謝祭，現場湧入滿滿球迷，球團統計破5千人參加，總教練平野惠一與球員熱情互動。他感性表示，即使球隊今年未能奪冠，仍有這麼多球迷到場支持，讓他非常感動，特別是聽到球迷對他說「明年一起加油」，這句話深深打動了他。

平野惠一表示，自己曾經歷過奪冠後的感謝祭，也參加過無緣冠軍的球季結束活動，「每年都會有不同的感受。有時候能讓球迷開心、有時候則會覺得對球迷很抱歉。今年的結果不理想，但我心中始終記著──明年一定要讓大家開心。」

兄弟感謝祭活動完全免費，簽名會與趣味競賽採會員報名制，另加上現場刮刮樂獲得資格的球迷，漫步洲際外野則是開放全部球迷分梯次參與。平野惠一坦言，這次感謝祭的報名競爭激烈，仍有大批球迷熱情參與，令他倍感溫暖。「即使沒有奪冠，還是有這麼多人願意到場支持，真的非常感謝大家。」

平野提到，在簽名會上，有不少球迷主動向他道謝，也有人對他說「明年一起加油」。他笑著說：「那句『一起』真的讓我很感動。在日本其實很少聽到這樣的話，台灣球迷真的很熱情、很溫暖。」

至於與日本的球迷活動差異，他笑說：「日本不太會有像這樣的簽名會，因為如果在甲子園舉辦，可能會來好幾萬人，根本簽不完。」平野最後也許下期許：「希望明年感謝祭時，能讓洲際球場坐滿滿的球迷。」

