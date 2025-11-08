運動雲

「排球中年」平野惠一玩瘋感謝祭　被眾將壓制虧：行走的遊戲規則

▲▼兄弟總教練平野惠一遭球員們壓制。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

▲兄弟總教練平野惠一遭球員們壓制。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

記者楊舒帆／台中報導

中信兄弟8日在洲際棒球場舉辦感謝祭，現場熱鬧滾滾。總教練平野惠一與球員們打成一片，在「兄弟齊心對抗賽」中不斷上演「花式干擾」，被球員虧是「行走的遊戲規則」，展現出他與球員間毫無距離感。

在排球關卡中，平野惠一所屬隊伍落後，他突發奇想開始干擾對手，讓盧孟揚無法完成10次任務。團長小白當場笑虧他是「排球中年」，逗得全場球迷哈哈大笑。

與盧孟揚同隊的江坤宇、張仁瑋、呂彥青趕緊「救火」，直接衝上前壓制平野，甚至用手勢比出「打他」的動作，不讓教練再干擾比賽。平野起身後苦笑大喊：「我是教練吧！」

在三壘關卡時，平野又想用紙箱蓋住正在挑戰的球員，結果岳政華跳繩前進途中發現異狀，立刻抱住平野阻止他的「陰謀」。

賽後談到「壓制總教練」這件事，江坤宇笑說：「其實當下還是有點猶豫啦！」兄弟攝影師阿哲在旁補一句：「畢竟是總教練啊。」江坤宇也附和：「對啊！」

不過曾頌恩則笑著說：「上了戰場我們就是敵人，沒有在管總教練的！」他接著打趣表示：「我稱他（平野）為遊戲規則，他就是規則。」江坤宇馬上補刀：「行走的規則！」

被問到是否認同這說法，呂彥青笑著吐槽：「我不認同，如果他真是遊戲規則，那他怎麼沒拿第一名？這樣不行！（笑）」

【超上鏡】小嬰兒拍證件照媽叮嚀不要笑　正式開始看鏡頭秒破功燦笑

