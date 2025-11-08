▲台灣球場熱情＋韓式應援！ 古賀康誠笑稱聽不清楚指示：氣氛真的很好。（圖／亞洲職棒交流賽提供，下同）



記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽首戰於7日在樂天桃園棒球場開打，日本東北樂天金鷲隊派出年輕右投古賀康誠掛帥先發，對決韓國KT巫師；古賀主投5局僅失1分，用穩定的投球內容壓制對手，獲選本場MVP。他在賽後受訪時表示，能在這樣熱烈的氣氛下登板，是一次難得又寶貴的體驗。

古賀表示，KT巫師的打者群相當有韌性，面對這樣的對手，他特別注重控球角度與球路低點的運用，希望藉由壓低球路來限制對方的揮擊，「今天能有這樣的內容，我覺得蠻棒的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，他也對桃園球場的氣氛印象深刻，笑稱第一次在台灣登板就感受到滿滿活力，「台灣的球場很棒，氣氛很好，在這樣的場地投球真的很開心。」

這場比賽由韓國KT巫師擔任主隊，現場熱區湧入不少砲哥球迷，熱情的應援方式也讓古賀留下深刻印象，「在日本，加油團通常在外野，但這次是在對方休息區的上方，投球的時候有時候會聽不太清楚教練的指示，」他笑著說，「但整體氣氛真的很好，這是一次很寶貴的經驗。」

面對監督三木肇給予的高度肯定，古賀坦言這場好投讓他更有自信，「能投滿5局只失1分，自己覺得有不錯的內容，」他表示，希望能把這次的經驗帶回日本，「明年能在一軍多出賽幾場，繼續努力回饋球隊。」