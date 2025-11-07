運動雲

無人出局滿壘沒攻下！金鷲錯失致勝機會　與KT巫師1比1握手言和

▲樂天金鷲陽柏翔、吉野創士。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲樂天金鷲陽柏翔。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽首戰7日於樂天桃園棒球場盛大開打，由日本東北樂天金鷲交手韓國KT巫師，此役雙方分別推出古賀康城以及韓次賢掛帥，兩隊投手群展現穩定壓制力，全場形成拉鋸戰；金鷲率先破蛋、KT隨後扳平，最終1比1握手言和，開幕戰未分勝負。

前3局兩隊打線皆無建樹，率先有所斬獲的是樂天金鷲，他們在4局上憑藉小森航大郎的四壞上壘開啟攻勢，雖然陽柏翔、辰己涼介接連錯失機會，但第4棒吉野創士擊出帶有打點的三壘安打，率隊1比0先馳得點。

巫師的打擊直至5局下才迎來曙光，一出局後崔東熙與劉俊奎輪番敲出安打，下一棒李康玟的擊球迫使金鷲發生守備失誤，三壘跑者回來得分，KT將比分扳至1比1。

6局上，樂天金鷲展開進攻。平良竜哉率先上壘，接著小森航大郎擊出安打，隨後台灣好手陽柏翔內野安打將跑者推進，形成無人出局滿壘的大好局面。

辰己涼介與吉野創士皆遭到三振，最後代打小深田大翔滾地球出局；巫師左投後援全庸柱成功守住滿壘危機，樂天金鷲上演「滿壘計」。

比賽後半段，雙方投手表現依然穩定，即便遇到危機也都一一化解；9局下巫師最後反攻也未能把握機會，最終雙方以1比1戰平，以和局收場。

▲樂天金鷲陽柏翔、吉野創士。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲吉野創士。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲KT巫師全庸柱、樂天金鷲陽柏翔。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲KT巫師全庸柱。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

