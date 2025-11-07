運動雲

三木肇盛讚4台將表現　期待宋家豪「持續成為球隊重要戰力」

▲樂天金鷲主帥受訪。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者胡冠辰／綜合報導

亞洲職棒交流賽7日在樂天桃園棒球場開打，隨隊返台的東北樂天金鷲總教練三木肇在賽前受訪時，特別談到隊中4位台灣選手宋家豪、陽柏翔、蕭齊及王彥程；他逐一點評弟子表現，除表示對宋家豪的信任與期待，也盛讚年輕台將們在異鄉的努力與潛力。

談到老將宋家豪，三木肇直言：「他在樂天已經非常多年了，是球隊非常重要的戰力。」

他提到，宋家豪今年春訓期間因傷動刀，前半季都在復健與調整中，「但球季末期他回到球隊，也投了一些比賽，對球隊來說是很大的幫助。」

三木肇強調，這次隨隊回到台灣出賽，宋家豪預計也會登板，他期許這位好手明年能完全恢復，繼續扮演陣中核心角色，「我們非常期待他明年的發揮。」

對於去年加入樂天的陽柏翔，三木肇指出：「第一年總是艱難，很多地方都要重新適應，但他在困境中非常努力，」他透露，陽柏翔在球季末登上一軍並敲出安打，展現實力，「雖然身材嬌小，但球隊對他的打擊和腳程都相當看好，希望明年有更多上場機會。」

至於同樣來自台灣的投手蕭齊，三木肇形容他「身材高大、潛力十足」，但首年在日本職棒的挑戰艱辛。「他學到了很多，也體會到在日本競爭的不容易。」

三木肇透露，蕭齊在宮崎鳳凰聯盟登板亮相，並透過重量訓練強化體能，「他是我們非常看好的年輕投手，未來前途無量。」

至於另一位台將王彥程，三木肇展現高度肯定，「他是一個非常努力的選手，剛到日本時身材瘦小，但經過多年磨練成長許多。」

他最後提到，王彥程長期在二軍奮戰，「雖然一軍機會較少，但他的努力與成長有目共睹，」三木肇相信，只要持續累積實戰經驗，「未來一定能迎來更多發揮的機會。」

關鍵字： 亞洲職棒交流賽樂天金鷲三木肇

