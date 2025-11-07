就順其自然吧！宋家豪返台談WBC目標　動刀復出後更珍惜每次登板

▲宋家豪領軍樂天金鷲回台！。（圖／亞洲職棒交流賽提供）



記者胡冠辰／桃園報導

旅日右投宋家豪在「亞洲職棒交流賽」7日首戰開打賽前接受訪問，對於能夠隨母隊東北樂天金鷲回到台灣出賽，他難掩興奮之情，「很開心可以跟球隊一起回到家鄉，讓大家看到我在異鄉努力的樣子。」

2016旅日至今，宋家豪儼然是以大學長之姿回到台灣，對此他說：「歲月不饒人啦，現在慢慢也擠到前面了，變成學長。」

今年2月因右膝外側半月板損傷動刀修復後，宋家豪花了數月時間復健重建，「這半年主要在加強兩隻腳的肌力，手術後左右腳力量完全不一樣，要重新找回協調性，」他坦言過程艱辛，但也提及：「雖然一軍成績不算理想，但至少踏出這一步，讓自己知道說，即使是受傷了，也不要放棄任何一次可以回到球場上的機會這樣。」

被問及未來規劃與是否將世界棒球經典賽（WBC）列為目標，他表示一切以健康為優先，「就順其自然這樣，只要把自己身體準備好，機會來臨時隨時準備好。」

今年因傷長時間待在二軍，宋家豪表示，反而有機會與年輕台將陽柏翔、蕭齊建立深厚感情，「從我受傷，然後慢慢投入訓練，他們也看在眼裡，然後一起成長，我覺得我們建立了很深厚的感情，在球場上都會彼此加油，」他也提到與同樣旅日的王彥程長年互相交流，「他成長大家都有目共睹，可惜這次沒能一起回台。」

宋家豪在日職效力即將屆滿10年，距離可取得「本地球員資格」僅一步之遙，「說實在的，沒想到自己能在日本這麼久，也沒想過有機會觸碰到這條規則，」他笑說一切來得很自然，「會以這個為目標。」

從日本東北回到西北桃園，宋家豪說「真的很熱」，更表示「我很容易流汗」，談及旅日的心境，他最後表示：「日職這條路慢慢被踩寬了，越來越多中職選手想挑戰日本，這是很棒的現象，大家都該出去看看外面的世界。」