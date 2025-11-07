運動雲

麥丁利確定離任藍鳥板凳教練　不排除未來重返洋基

▲麥丁利（Don Mattingly）。（圖／路透）

▲麥丁利（Don Mattingly）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥教練團將迎來變動。64歲的板凳教練麥丁利（Don Mattingly）確認不會在2026年回任球隊職務，但他尚未決定退休，強調仍在思考下一步的方向。

麥丁利自2022年11月起擔任藍鳥隊板凳教練，協助新任總教練施奈德（John Schneider）穩定球隊運作；施奈德在2022年球季中期接任臨時總教練，隔月正式轉正。

談到離開決定，麥丁利坦言早有預感：「其實我一開始就覺得，這大概會是我在多倫多的最後一年；當時阿特金斯（Ross Atkins）打電話邀請我時，我非常興奮，這段經歷非常棒，球團、球迷都令人難忘，但我在賽季前就感覺到，這應該是結束的時候。」

藍鳥在2025年球季止步於世界大賽第7戰，遭道奇逆轉，令麥丁利無緣生涯首冠；這也是他執教生涯首次打進世界大賽，外界原先推測，他可能藉此機會功成身退，但麥丁利表示仍未做出決定：「我現在最大的掙扎，是在家庭與工作的熱愛之間找平衡，我還有一個10歲的孩子，雖然我熱愛棒球，但長時間在外奔波確實消耗體力，我現在不想再上路，但也許一個月後又會改變想法。」

麥丁利在球員時期是洋基傳奇一壘手，6度入選明星賽、9度獲得金手套，更於1985年榮膺美聯最有價值球員。

藍鳥總裁兼執行長夏皮羅（Mark Shapiro）盛讚他是球界典範：「唐尼是一位謙遜又專業的人。你與他交談時幾乎會忘記他取得過的成就，因為他從不誇耀自己；他是接近名人堂級的球員，也是球界少有的高知識型教練。」

麥丁利的教練生涯橫跨多支球隊。他曾在2004年隨洋基進入美聯冠軍賽（ALCS），但球隊最終在3比0領先下被紅襪逆轉；之後他於2011至2015年間執教道奇，並帶隊多次闖入季後賽，隨後轉戰馬林魚，執教長達7季。

至於是否可能重返洋基教練團，麥丁利並未關上大門：「我不排除任何可能，但目前我只想先放鬆，思考未來方向。」

