旅日首年專注基礎調整　蕭齊回台出征交流賽：一步一步成長

▲▼樂天金鷲蕭齊。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲樂天金鷲蕭齊。（圖／記者蘇嘉偉攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日在樂天桃園棒球場開打，隨東北樂天金鷲回台的197公分潛力右投蕭齊，6日在開幕記者會上受訪；他坦言，旅日的第一年雖然比賽機會不多，但專注在扎實的基礎訓練，是他今年最重要的收穫。

「把基礎打得更穩，才能爬得更高，」蕭齊談到這一年在日本的調整，目標明確的說。

他表示，球團安排他從最基本的體能、肌力開始重新累積，「雖然都是做基礎，但是踏入不同階段，就是要一步一步來。」 談到和台灣的差異，蕭齊分享，日本職棒在防守與體能訓練量上相當高，「戶外訓練比較多，基本守備練習的量也大，」雖然尚未在台灣職棒效力過，但他認為日職的訓練模式，讓他逐步累積紮實的基礎。

他今年在二軍僅出賽兩場，也是隔了500多天才迎來首次實戰，但球速依舊有所提升；「只要相信球隊的安排，把訓練踏實地做好，就有機會成為更好的選手。」

在記者會上，他與樂天桃猿何品室融寒暄，被問到是否期待對決時，他笑說沒有特別鎖定對象，只是開玩笑比較哪場記者會媒體比較多，「他說總冠軍賽那場很涼。」 談到這次回台參賽，蕭齊表示興奮又期待，「很久沒有在台灣打球了，只希望保持平常心，一步一步來，能有好的表現。」

被問到最想念台灣什麼？他最後則毫不猶豫回答：「火鍋！還有永和豆漿、黑白切、鍋燒意麵。」

關鍵字： 亞洲職棒交流賽、蕭齊

富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練　領隊換成陳昭如

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

山本由伸落選金手套獎　美球迷抱不平：還有誰能做到這種程度？

軟銀密切接觸徐若熙！邀參觀球團設施　爭奪戰白熱化

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

34年來最狂！道奇藍鳥世界大賽G7　美日加5100萬人收看締收視新高

世界冠軍貝茲、史密斯等球星現身！湖人主場致敬道奇2連霸

水手季後英雄波蘭柯拒絕選擇權成自由球員　球團盼續留穩內野

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

