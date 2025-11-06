運動雲

確定狂投17局山本由伸不是機器人？　羅伯斯笑：大谷翔平才是

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯上脫口秀談山本由伸、大谷翔平，引發話題。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日帶著陣中球星，登上美國ABC知名脫口秀節目《吉米夜現場》，節目中聊到兩位日籍巨星山本由伸與大谷翔平，主持人笑問山本是不是「機器人」時，羅伯斯妙回，「不，那是翔平！」掀起全場笑聲。

節目嘉賓包括投手史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、野手K.赫南德茲（Kiké Hernández）、捕手史密斯（Will Smith）與羅伯斯總教練。主持人吉米・金莫（Jimmy Kimmel）提到，山本在世界大賽的表現宛如傳奇——3場登板共投17局拿下3勝，榮膺系列賽MVP，並詢問羅伯斯，「你以前看過這樣的表現嗎？」

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯透露山本主動請纓登板，展現超強意志力與敬業精神。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯毫不猶豫地回答，「從來沒有，甚至沒想過會有這種事。他的身材不高大，但精神層面極為強大，我從沒看過像他這樣的選手。」

當金莫開玩笑問，「你確定山本不是機器人嗎？」羅伯斯立刻笑回，「不，那個是翔平。真正像機器人的是大谷翔平。不過山本是個了不起的人，他為球隊付出了全部。」

羅伯斯還分享一段世界大賽第3戰的幕後故事。該場比賽延長至18局才分出勝負，他透露，「比賽打到第13局時，山本走過來跟我說，『我可以上去投，我不會讓球隊在世界大賽派野手登板。』」羅伯斯感嘆地說，山本即便只休息一天，仍願意挺身而出，展現了驚人的責任感與職業精神。

▲▼山本由伸連續登板，累到舉不起MVP獎盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸在世界大賽奪下3勝，榮膺系列賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸大谷翔平羅伯斯Jimmy Kimmel Live世界大賽

