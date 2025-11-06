從「不用錢的先做」到數位改革　蔡其昌完整說明3大計畫

▲中華職棒頒獎典禮，蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／高雄報導

中華職棒頒獎典禮昨（5日）登場，聯盟會長蔡其昌在典禮上向球迷宣布明年將啟動的三項重大改革，包括全新官方App上線、裁判制度持續強化、以及導入TrackMan系統；會長強調，聯盟近年財務狀況改善，將運用營收投入基礎建設與專業提升。

蔡其昌表示，新版聯盟App將著重在「數據整合與視覺體驗」，是聯盟邁向數位化的重要一步，「過去幾年我們是：不用錢的先做、容易的先做，但這幾年聯盟有能力、有資源，就可以去做這個事情了。」

至於後年即將啟動好壞球挑戰，蔡其昌談及，過去各家球團沒有安裝Trackman，「所以我們聯盟來補助球團裝，這個是前幾次領隊就過了，裝好之後測試，沒有一段時間的測試，它的準確度會有問題，所以我們必須要測試，加上它還有一些程序要去做，所以沒辦法明年馬上開始。」

最後一項改革則是持續提升裁判品質。蔡其昌在典禮致詞坦言裁判人力不足仍是挑戰，但聯盟會加大招募與評鑑力度，同時宣布明年將加入日籍裁判，期盼藉由跨國交流提升整體判決一致性與專業度；「我們有能力聘請他，也不會增加球團支出。」

蔡其昌最後直言，不是找來日籍裁判，就可以讓整體裁判素質提高，「就大家互相砥礪，互相學習，互相交流，讓裁判更提升等等，其實我的功能在這裡，不是說一個日籍裁判，就改變了我們裁判怎麼樣，他也只有一個人；但是我相信外籍裁判的加入，會讓大家有更好的良性的發展，這個是我們期待的。」