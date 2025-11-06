畢伯回歸藍鳥！執行2026年球員選項　讚球隊文化「難以言喻」

運動雲

▲畢伯（Shane Bieber）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥在休賽季初期便迎來重大利多。就在輸給洛杉磯道奇、結束世界大賽第7戰僅幾天後，球隊傳出好消息，強投畢伯（Shane Bieber）決定執行2026年價值1600萬美元的球員選項，確定留隊。

這項決定出乎外界預料。原本外界普遍認為，畢伯將在30歲時選擇投入自由球員市場，尋求長約與更高報酬；不過，他選擇留在藍鳥，給自己多一年機會在健康狀態下重建價值，並有望在2027年再度叩關市場。

畢伯在2024年7月31日被克里夫蘭守護者交易至藍鳥，當時仍處於TJ手術後期的復原階段；儘管狀態未達百分百，他仍在7場例行賽中繳出3.57防禦率，季後賽5場登板則為3.86防禦率，幫助藍鳥一路挺進到世界大賽。

他在美聯冠軍賽第3戰對水手的表現尤其亮眼，在首局出現亂流後迅速穩住陣腳，接著主宰比賽，展現過去賽揚獎投手的壓制力；藍鳥相信，經過完整休賽期與春訓調整後，畢伯可望回到他在2020年至2024年間繳出2.91防禦率的巔峰水準。

在世界大賽結束後的休息室訪談中，畢伯對藍鳥隊的團隊文化給予高度評價，語氣誠懇表示這支球隊「有一些無法形容的特質」。

「很多無法量化的東西，很難用言語形容，」畢伯說，「那是一種毅力、一種韌性、一種團結。他們彼此支持，不只是某一個人，而是整個球隊。」

他的話語呼應了隊友巴西特（Chris Bassitt）的感性告白，巴西特在第7戰後落淚表示，希望能再次與這群隊友並肩作戰；2025年的藍鳥不僅戰績亮眼，更建立起一種難以複製的化學反應。

隨著畢伯留隊，藍鳥2026年先發輪值的雛形逐漸清晰。現階段預計前段將由高斯曼（Kevin Gausman）、耶薩維奇（Trey Yesavage）、畢伯與貝里歐斯（José Berríos）組成。

不過，巴西特與薛澤（Max Scherzer）已成自由球員，球團仍計畫在市場上積極尋找補強人選。勞爾（Eric Lauer）、法蘭西斯（Bowden Francis）與第6號新秀斯坦尼佛（Gage Stanifer）等人則將競爭深度位置。

值得注意的是，高斯曼與畢伯的合約皆將在2026年結束，藍鳥管理層預期會針對長期頂級先發進行布局，而非僅簽下過渡性戰力。

除了畢伯之外，藍鳥仍有多名主力進入自由市場，包括薛澤、巴西特、多明格茲（Seranthony Domínguez）、法萊法（Isiah Kiner-Falefa）與法蘭斯（Ty France）。

比薛特（Bo Bichette）預計將成為休賽季焦點人物，史普林格（George Springer）與瓦爾修（Daulton Varsho）也即將進入合約年。

羅傑斯集團（Rogers）先前已展現投入資金的意願，如今在全加拿大再度掀起棒球熱潮的情況下，球團勢必會在短期與長期上雙管齊下、持續擴編。

