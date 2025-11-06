運動雲

34年來最狂！道奇藍鳥世界大賽G7　美日加5100萬人收看締收視新高

記者胡冠辰／綜合報導

2025年世界大賽第7戰寫下棒球史新頁！根據MLB官方報導指出，吸引了美國、加拿大與日本合計5100萬名觀眾同步收看，成為34年來全球收視最高的MLB賽事，僅次於1991年雙城對勇士第7戰。

最終，洛杉磯道奇在驚心動魄的11局激戰中險勝多倫多藍鳥，成功蟬聯冠軍，完成隊史首次「世界大賽二連霸」的壯舉。

MLB公布數據顯示，整個7戰系列賽在美國、加拿大與日本的平均收視人數達3400萬人，創下自1992年以來世界大賽最高平均收視，比去年增加19%。

由於加拿大是參賽球隊之一的完整主場市場，今次系列賽在美加兩地共吸引2430萬名觀眾，為自2016年以來最高紀錄，年增率高達46%。

同時，來自加拿大與日本的觀眾合計平均1790萬人，締造了世界大賽史上 最大國際收視群。

在美國，本屆世界大賽透過FOX、FOX Deportes、Univision（僅第一戰）、FOX Sports App與FOX One播出，7戰平均吸引1610萬名觀眾，為2017年以來收視最高的世界大賽。

其中，17歲以下觀眾人數比去年成長11%，創下2017年後該族群最高紀錄。

MLB Network的現場節目也全面上升，《MLB Central》成長36%，《Intentional Talk》成長34%，而《MLB Tonight：全國賽前節目》則暴增44%。

在日本，即使第6戰當地開打時間為上午9點，仍吸引1310萬人透過NHK-G收看，創下日本單一電視頻道史上最高世界大賽收視紀錄。

第7戰在NHK-BS平均收視亦達1200萬人，七戰平均970萬人，比去年有顯著成長（去年比賽分散於多個無線電視頻道播出。）

加拿大方面，第7戰透過Sportsnet與TVA Sports播出，合計收看人數達1160萬人，為加拿大史上除2010年溫哥華冬奧外收視最高的英語節目。

Sportsnet、Sportsnet+ 與Citytv的轉播更刷新Rogers集團歷來最高收視紀錄，整個系列賽平均810萬人收看，顯示藍鳥睽違32年的重返世界大賽，掀起全國熱潮。

2025年世界大賽由44家媒體夥伴 以16種語言在203個國家與地區播出；兩支球隊共擁有13名國際出生球員，分別來自 加拿大、古巴、多明尼加、日本、墨西哥、波多黎各、南韓與委內瑞拉，展現MLB全球化發展成果。

