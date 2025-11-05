運動雲

>

林詩翔新人王+救援王史上第一人！二度點名TAKAO：謝謝幫我開門

▲▼ 林詩翔 。（圖／中職提供）

▲林詩翔。（圖／中職提供）

實習記者蘇嘉偉／高雄報導

台鋼雄鷹投手林詩翔以壓倒性表現勇奪新人王與救援王，成為中華職棒史上首位同時獲得2項大獎的球員，頒獎典禮後他接受媒體訪問時坦言，榮譽帶來的不僅是喜悅，也多了一份壓力。

「心情上會多了一份壓力，感覺大家會用放大鏡來看我的一舉一動。」林詩翔說，他不會因此滿足於現狀，「因為這只是一個開始，接下來還會有更多的挑戰，我會繼續努力，為明年的賽季做好準備，希望能帶著更好的成績來迎接挑戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧整季過程，他提到開季狀態理想，但季中一度陷入低潮，「這要感謝投手教練團，特別是黃欽智教練，他不斷地傳授我經驗，指導我許多投球上的細節，提醒我要更冷靜，不要衝動，要更細心地去與打者對決。」

他表示，狀況下滑時也曾與自己對話，「告訴自己一定要撐過去，因為球隊不能失去任何一個戰力，我相信隊上所有選手都想爭取這個位置，所以我必須更努力地守住它。」

林詩翔本季在120場例行賽中登板60場，他表示，「這個出賽數其實超越了我自己原先設定的目標，但我的想法很簡單，就是不斷告訴自己要努力撐過去，在任何事情上都全力以赴。」

至於在頒獎典禮上忍住淚水的原因，林詩翔坦言，「我不太習慣在大家面前哭，覺得會不好看，這是我的個性，不喜歡讓大家看到我不好的一面，雖然哭不是壞事，但我覺得要等到拿到真正的勝利時再哭。」

從選秀落選到如今雙料封王，這條路走得不易，林詩翔回憶，「其實今年有很多的『第一次』，像是第一次入選明星賽、第一次上場，這次頒獎典禮也是第一個上台領獎，所有事情都是第一次，這份『第一』提醒我必須要更努力，才能靠近這個位置。」

他接著說，「當下內心其實很感動，能達到這樣的目標，雖然會想哭，但我還是忍住了。」

他也笑談頒獎時2度提到吉祥物TAKAO的橋段，「我本來以為TAKAO會來，其實我有帶他來，球隊有給我他的娃娃，我把他放在禮物袋裡，等於是帶他一起來參加頒獎典禮。」

林詩翔說，每次上場救援時看到TAKAO的臉都會放鬆一點，「會想笑，但比賽當下還是笑不出來，因為比賽比較重要，還是很謝謝TAKAO，也謝謝球迷為我準備的燈光秀。」

展望未來，他認為明年的挑戰只會更嚴峻，「我相信經過今年球季，各隊對我的情蒐也差不多了，明年我會帶著品質更好的球路去挑戰每一隊的打者，同時我也會持續去請教隊上的學長和教練團，不斷地提問，希望能找出更好的方法，並運用在自己身上。」

對於外界形容「TAKAO幫你開門、你幫大家關門」，林詩翔笑著回應，「沒錯，我希望明年自己能帶著更好的能力，無論教練安排我哪個位置，我都會全力以赴去完成任務。」

他最後表示，2項大獎的榮耀並非個人獨享，「雖然獎項內容不同，但在感謝詞中我提到了同樣的人，因為其實就是同一批貴人教導我、幫助我，這個榮譽不是我一個人的，要歸功於所有幫助過我的教練、學長和隊友們。」

關鍵字： 中華職棒台鋼雄鷹林詩翔

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

蔡其昌頒獎典禮驚喜揭3大改革：你們那個抱怨我都知道！明年不會了

蔡其昌頒獎典禮驚喜揭3大改革：你們那個抱怨我都知道！明年不會了

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

趙露思擺脫前公司後發新歌了　「唱全英文」錄音超認真

熱門新聞

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

蔡其昌頒獎典禮驚喜揭3大改革：你們那個抱怨我都知道！明年不會了

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

2勝利之球呢？弗里曼親手交給他

3中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

4蔡其昌揭3改革：明年TrackMan啟用

5上海兄弟太象了！中信、會長發聲

最新新聞

1黃子鵬隔空「示愛」威能帝成亮點

2威能帝年度MVP！包辦總冠軍MVP寫紀錄

3林詩翔締史無前例紀錄又點名TAKAO！

4張閔勛獲獎數度哽咽：我想謝謝我自己

5樂天領隊牧野幸輝談宿舍風波

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

當你直播連線到始源 但0人相信你...

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366