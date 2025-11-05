林詩翔新人王+救援王史上第一人！二度點名TAKAO：謝謝幫我開門

▲林詩翔。（圖／中職提供）

實習記者蘇嘉偉／高雄報導

台鋼雄鷹投手林詩翔以壓倒性表現勇奪新人王與救援王，成為中華職棒史上首位同時獲得2項大獎的球員，頒獎典禮後他接受媒體訪問時坦言，榮譽帶來的不僅是喜悅，也多了一份壓力。

「心情上會多了一份壓力，感覺大家會用放大鏡來看我的一舉一動。」林詩翔說，他不會因此滿足於現狀，「因為這只是一個開始，接下來還會有更多的挑戰，我會繼續努力，為明年的賽季做好準備，希望能帶著更好的成績來迎接挑戰。」

回顧整季過程，他提到開季狀態理想，但季中一度陷入低潮，「這要感謝投手教練團，特別是黃欽智教練，他不斷地傳授我經驗，指導我許多投球上的細節，提醒我要更冷靜，不要衝動，要更細心地去與打者對決。」

他表示，狀況下滑時也曾與自己對話，「告訴自己一定要撐過去，因為球隊不能失去任何一個戰力，我相信隊上所有選手都想爭取這個位置，所以我必須更努力地守住它。」

林詩翔本季在120場例行賽中登板60場，他表示，「這個出賽數其實超越了我自己原先設定的目標，但我的想法很簡單，就是不斷告訴自己要努力撐過去，在任何事情上都全力以赴。」

至於在頒獎典禮上忍住淚水的原因，林詩翔坦言，「我不太習慣在大家面前哭，覺得會不好看，這是我的個性，不喜歡讓大家看到我不好的一面，雖然哭不是壞事，但我覺得要等到拿到真正的勝利時再哭。」

從選秀落選到如今雙料封王，這條路走得不易，林詩翔回憶，「其實今年有很多的『第一次』，像是第一次入選明星賽、第一次上場，這次頒獎典禮也是第一個上台領獎，所有事情都是第一次，這份『第一』提醒我必須要更努力，才能靠近這個位置。」

他接著說，「當下內心其實很感動，能達到這樣的目標，雖然會想哭，但我還是忍住了。」

他也笑談頒獎時2度提到吉祥物TAKAO的橋段，「我本來以為TAKAO會來，其實我有帶他來，球隊有給我他的娃娃，我把他放在禮物袋裡，等於是帶他一起來參加頒獎典禮。」

林詩翔說，每次上場救援時看到TAKAO的臉都會放鬆一點，「會想笑，但比賽當下還是笑不出來，因為比賽比較重要，還是很謝謝TAKAO，也謝謝球迷為我準備的燈光秀。」

展望未來，他認為明年的挑戰只會更嚴峻，「我相信經過今年球季，各隊對我的情蒐也差不多了，明年我會帶著品質更好的球路去挑戰每一隊的打者，同時我也會持續去請教隊上的學長和教練團，不斷地提問，希望能找出更好的方法，並運用在自己身上。」

對於外界形容「TAKAO幫你開門、你幫大家關門」，林詩翔笑著回應，「沒錯，我希望明年自己能帶著更好的能力，無論教練安排我哪個位置，我都會全力以赴去完成任務。」

他最後表示，2項大獎的榮耀並非個人獨享，「雖然獎項內容不同，但在感謝詞中我提到了同樣的人，因為其實就是同一批貴人教導我、幫助我，這個榮譽不是我一個人的，要歸功於所有幫助過我的教練、學長和隊友們。」