陳傑憲致詞突感謝樂天「烤」出一個冠軍　笑稱明年統一可多辦幾次烤肉

▲陳傑憲。（圖／記者蘇嘉偉攝）



記者胡冠辰／高雄報導

統一獅外野手陳傑憲今天在高雄舉行的金手套頒獎典禮上，拿下外野金手套。他在台上向教練團、隊友、球團與家人深深致意，談到本季帶傷守備的艱難過程時語氣沉穩；但他也不忘用幽默炒熱現場氣氛，笑稱「要感謝樂天烤出一個冠軍」，現場爆出笑聲。

陳傑憲表示，典禮辦在高雄對他來說「很貼心」，身為南部子弟，這次不必再疲於奔波，「我今天開車不到一小時就到，等一下也不用趕高鐵返家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他感謝媒體投票的肯定，也特別提到總教練林岳平在他下半季受傷時，仍選擇相信他的防守價值，「教練努力協調，讓我能在後半段繼續站在守備位置，盡力幫球隊守下每一球。」他同時致謝郭俊佑、莊駿凱兩位教練，稱兩人是自己外野防守基礎與經驗的關鍵推手。

談到本季總冠軍由樂天奪下時，陳傑憲語帶笑意地說：「題外話，我要感謝樂天烤出一個冠軍。明年我會跟球團建議一下，烤肉多一點，說不定我們會打得更好。」一句「是有得！」再次逗笑現場。

此外，他也感謝防護團隊、長庚周文毅醫師、NIKE 及 ZETT 等長期支持他的醫療與裝備夥伴。

最後，他把心意留給家人。「我老婆為我生了兩個很可愛的小孩，從去年到現在我幾乎不在家，她和岳母一直幫我扛著家。」他說，能站在台上接受榮耀，也同樣屬於家人的支持。

「我們每個中職球員都很努力，只是我們這幾個比較幸運能站在台上。」陳傑憲說，「希望明年我還能在這裡，繼續分享榮耀給大家。」