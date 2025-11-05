運動雲

蔡其昌頒獎典禮驚喜揭3大改革：你們那個抱怨我都知道！明年不會了

▲▼ 中華職棒頒獎典禮，蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）

▲中華職棒頒獎典禮，蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）

記者王真魚／綜合報導 

中華職棒頒獎典禮今（5日）登場，聯盟會長蔡其昌除恭賀本季獲獎選手外，也在典禮上向球迷宣布明年將啟動的三項重大改革，包括全新官方App上線、裁判制度持續強化、以及導入TrackMan系統，為2026年起的「好壞球挑戰制度」做準備。

蔡其昌表示，自己上任以來承諾「簡單的先做、不用花錢的先做、容易做的先做」，歷經數年推進，明年將從基礎服務到比賽制度，進入更全面的精進階段。

首先，蔡其昌宣布：「明年開始，中華職棒會推出全新的App，你們抱怨的那個我都知道，明年開始應該不會了。」此話引起現場掌聲。

第二項改革則是持續提升裁判品質。他坦言裁判人力不足仍是挑戰，但聯盟會加大招募與評鑑力度，同時宣布明年將加入日籍裁判，期盼藉由跨國交流提升整體判決一致性與專業度。

「我們除了持續地加強力道，會招聘裁判，因為裁判人數要夠，考核跟獎懲才能夠落實。」蔡其昌笑說，「也歡迎大家有空都來考裁判啦。我們會持續加大力道，讓更多人願意投入裁判這個行業，但這很難啦，每一年都增加力道，但考的人都很少。」

他進一步透露，明年將聘請日籍裁判，希望能帶動彼此分享與成長。

第三項為技術面重大變革：聯盟將於明年開始全面測試TrackMan系統，預計後年正式推行「好壞球挑戰」制度。

蔡其昌表示，球迷對判決的討論他都看在眼裡，但改革需要制度與資源支持，「這些都需要花錢，也感謝六隊支持，沒有球團背後同意會長的主張，聯盟也做不了。」

他也笑稱，球迷經常在社群tag他討論第幾局的球判得正不正確，但自己無法逐一回覆，「但我可以從制度面去改，這是我能負責的事。」

