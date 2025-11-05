運動雲

全勤出賽打擊數據創生涯新高　宋晟睿強調Driveline訓練帶來成長

▲▼中華職棒頒獎典禮，宋晟睿。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲中華職棒頒獎典禮，宋晟睿。（圖／記者蘇嘉偉攝）

記者胡冠辰／高雄報導

中華職棒頒獎典禮今晚（5日）於高雄萬豪酒店登場，中信兄弟宋晟睿本季全勤出賽，擊出106支安打、12支全壘打，數據皆創下生涯新高，奪得個人首座最佳9人外野手獎；他在典禮前受訪除了談及穿搭巧思，也對個人球季成長、訓練心得以及未來目標表達看法。

談及頒獎典禮的穿搭，宋晟睿表示，他選擇了淺色內搭襯衫搭配整體較溫暖的外套，領帶也經過特別挑選，「用淺色搭深色去做平衡」，花紋則為變形蟲圖案，他笑說圖案不是特別指定，主要還是以顏色為考量。

本季在球隊的發揮有目共睹，他特別感謝教練團與隊友對自己的支持與信任，「教練認同我今年的打擊方式，我自己也一直在找可以改進的地方；今年有機會去Driveline訓練，教練給我信任，讓我學到很多。」

他補充，雖然Driveline的訓練對打擊成長有幫助，但回到台灣實戰後仍需微調，以適應高張力比賽環境，「機制上對我很有幫助，發力比較直接，一整年維持那種連結，算蠻好的。」

談及得獎感受，他特別感謝身邊的每個人，「隊友、教練團，也謝謝給我機會的人，後勤團隊在我不舒服時都很快協助，還有家人跟女朋友，一直支持我、鼓勵我。」

對於季初是否想過季末能站上頒獎台，宋晟睿坦言，一開始並不會想太多，「只希望自己健康，有機會上場就把事情做好。」

雖然未能奪得金手套，他依然保持正面態度，「我覺得不可惜，自己有些地方還沒做好，希望明年在守備上能更謹慎，」至於未來目標，他將健康視為首要，「只要保持健康，攻守都有空間再提升，」休賽季計畫他將以強化身體為主，技術方面將在春訓與訓練師合作調整。

關鍵字： 中華職棒頒獎典禮中信兄弟宋晟睿

