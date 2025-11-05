黃子鵬坦言FA決定掙扎　「南部也有家」不排斥任何可能

▲黃子鵬。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／高雄報導

樂天桃猿投手黃子鵬在本季結束後正式申請自由球員（FA），他在受訪時坦言有些掙扎，表示這是經深思熟慮後才做出的重大決定，動機在於「想知道自己在市場上的價值」，並表示自己在南部也有家，不會預設任何球隊。

黃子鵬表示，提出FA申請的主要原因，是希望透過自由市場了解自身定位與價值，「這是一個可遇不可求的機會，可能這輩子就這麼一次，所以想把握這個時間點，試試看自己在市場上的價值。」他坦言這個決定經過長時間掙扎，但最終仍選擇勇敢嘗試。

談到與同樣申請FA的文化大學校友林安可、蘇智傑是否有事前討論，黃子鵬笑說，「真的沒有講好。」 身為聯盟具代表性的本土先發投手之一，黃子鵬多年來穩定貢獻局數與戰力，被外界普遍看好在市場上會引起高度關注，對此他保持謙虛態度，「還是要看市場最終怎麼決定。」

至於面對母隊與其他球團的合約邀約如何權衡，黃子鵬指出，這是自己職業生涯首次進入自由市場，「還有很多細節和優先順序需要和經紀人討論，之後才能規劃出對我比較好的方案。」至於是否考慮簽下長約，他表示目前尚無定論，仍需評估多方條件再決定。

被問到若最終離開效力多年的樂天桃猿是否感到不捨，黃子鵬語帶感謝地說，「球團從我進職棒以來一直很照顧我，無論是留下或離開，相處最久的是教練團和隊友，所以一定會有感情在，這就是我覺得掙扎的地方。」

黃子鵬表示，現階段仍以與經紀公司的討論結果為主要考量，強調會在充分溝通後再做出最終決定，他坦言自己在南部也有家，自己對於未來去向並沒有任何預設立場。