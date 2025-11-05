許基宏奪金手套＋最佳9人　感謝團隊全力相挺：明年要拿回總冠軍

記者胡冠辰／高雄報導

中華職棒頒獎典禮今（5日）晚間於高雄萬豪酒店登場，中信兄弟一壘手許基宏本季勇奪「金手套獎」與「最佳9人」兩項殊榮，成為少數能在攻守兩端同時獲肯定的球員。

談起這一年來的表現，許基宏把功勞歸給整個團隊：「這要感謝很多人的幫助，從訓練師到教練團，大家都幫我補足了過去的不足。」

歷經過去幾年反覆的傷勢，許基宏選擇從根本出發重新調整。他透露，今年特別針對身體狀況進行強化：「以前常出現一些比較大的傷勢，今年就從這個問題著手，學習如何降低受傷的機率、強化身體，去應對整個賽季的強度。」

▲中華職棒頒獎典禮，許基宏。（圖／記者胡冠辰攝）



他也提到，今年與訓練師的合作格外契合：「過去也請過訓練師，但今年這位的想法和我比較接近，他很了解我想要的訓練強度，也幫我設計了合適的菜單，真的很感謝他的幫助。」

許基宏本季在攻擊與守備兩端都有明顯進步，成績穩定、貢獻全面；他表示，今年除了個人努力，也多虧教練團在細節上的協助：「打擊教練在攻擊面給了我很多建議，守備教練也幫我做了不少調整；透過運動科學的方式，更了解自己的身體運作，讓整個賽季都能維持在健康與穩定的狀態。」

儘管本季兄弟隊未能登頂，許基宏仍展現堅定信念：「每一年我們的目標都是總冠軍，今年雖然可惜，但我們都會秉持這個信念，為新的球季做好準備。」

他最後強調，全隊士氣仍在：「大家都會準備好，希望明年展現更好的球技，幫助球隊拿到最後的勝利。」