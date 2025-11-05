新人王「應該是詩翔吧？」高塩將樹：9上看到他就Game Over

▲高塩將樹。（圖／記者胡冠辰攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅日籍中繼投手高塩將樹本季繳出優異表現，拿下中繼王並入圍年度新人王最終名單，成為中職史上首位入圍新人王的日本籍球員。不過談起得獎機會，他笑著直言自己不抱期待，甚至預言：「應該是林詩翔吧。他第9局出來，我們看到就覺得『Game Over』。」

高塩表示，自己在球季中從未去想個人成績，只專注在球隊，「一直都只想著能為球隊做什麼，所以被通知入圍有點意外。新人王通常感覺是比較年輕的選手，我已經不年輕了。」

被問到林詩翔表現時，高塩毫不猶豫給出高度評價，「我不知道他去年怎麼樣，但今年只要台鋼贏、9局看到他，應該就game over了！」

林詩翔本季為台鋼雄鷹完成30次救援成功，防禦率僅1.79，是高塩的新人王最大競爭者。

而高塩本季共出賽65.2局，拿下25次中繼成功登頂中繼王。他認為這樣的局數對自己來說並不算多，「我以前在業餘是先發，一年春季聯賽加爆米花都會丟超過130局，所以60局對我來說是比較少的感覺。只是身分完全不一樣，這是我第一次整季以中繼身份投入。」

為了今天的頒獎典禮，高塩特地重做了一套西裝，「以前有一件，但身材已經不一樣了，穿不下了，所以趕快再做一件。」

他也透露有準備得獎感言，但笑說最大問題不是緊張，而是語言，「有準備講稿，但是怕大家聽不懂我說的。」

對他而言，本季不論是否得獎，都已留下深刻記憶，「能被邀請來參加頒獎典禮，對我來說是很特別的一年。我以前只參加過畢業典禮而已。」