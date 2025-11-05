運動雲

>

新人王「應該是詩翔吧？」高塩將樹：9上看到他就Game Over

▲▼ 高塩將樹對新人王不抱期待 。（圖／胡冠辰）

▲高塩將樹。（圖／記者胡冠辰攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅日籍中繼投手高塩將樹本季繳出優異表現，拿下中繼王並入圍年度新人王最終名單，成為中職史上首位入圍新人王的日本籍球員。不過談起得獎機會，他笑著直言自己不抱期待，甚至預言：「應該是林詩翔吧。他第9局出來，我們看到就覺得『Game Over』。」

高塩表示，自己在球季中從未去想個人成績，只專注在球隊，「一直都只想著能為球隊做什麼，所以被通知入圍有點意外。新人王通常感覺是比較年輕的選手，我已經不年輕了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到林詩翔表現時，高塩毫不猶豫給出高度評價，「我不知道他去年怎麼樣，但今年只要台鋼贏、9局看到他，應該就game over了！」

林詩翔本季為台鋼雄鷹完成30次救援成功，防禦率僅1.79，是高塩的新人王最大競爭者。

而高塩本季共出賽65.2局，拿下25次中繼成功登頂中繼王。他認為這樣的局數對自己來說並不算多，「我以前在業餘是先發，一年春季聯賽加爆米花都會丟超過130局，所以60局對我來說是比較少的感覺。只是身分完全不一樣，這是我第一次整季以中繼身份投入。」

為了今天的頒獎典禮，高塩特地重做了一套西裝，「以前有一件，但身材已經不一樣了，穿不下了，所以趕快再做一件。」

他也透露有準備得獎感言，但笑說最大問題不是緊張，而是語言，「有準備講稿，但是怕大家聽不懂我說的。」

對他而言，本季不論是否得獎，都已留下深刻記憶，「能被邀請來參加頒獎典禮，對我來說是很特別的一年。我以前只參加過畢業典禮而已。」

關鍵字： 中職統一獅日籍球員新人王高塩将樹

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

趙露思擺脫前公司後發新歌了　「唱全英文」錄音超認真

熱門新聞

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

2勝利之球呢？弗里曼親手交給他

3中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

4上海兄弟太象了！中信、會長發聲

5林安可缺席中職頒獎典禮

最新新聞

1張閔勛許願下一步挑戰金手套

2高塩看好詩翔新人王：9上是他就完蛋

3桃猿食宿爭議！吉力吉撈看到照片嚇到

4NBA灌籃王之子小萊德取得我國護照

5統一3將行使FA！陳傑憲祝福又羨慕

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

當你直播連線到始源 但0人相信你...

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366