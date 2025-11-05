運動雲

>

籃協努力9個月！NBA灌籃王之子小萊德取得我國護照　中文名曝光

▲▼前NBA「灌籃王」萊德之子小萊德（Isaiah Rider IV）正式取得我國護照。（圖／凡尼莎提供）

▲前NBA「灌籃王」萊德之子小萊德（Isaiah Rider IV）正式取得我國護照。（圖／凡尼莎提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣籃壇迎來振奮消息！昔日NBA「灌籃王」萊德（Isaiah Rider Jr.）的兒子——擁有台灣血統的小萊德（Isaiah Rider IV），已於10月24日正式領到中華民國護照，中文名為「陳以傑」。15歲的小萊德在16歲前順利取得我國護照，未來將能以「本土球員」身分代表中華男籃出賽。

▲▼前NBA「灌籃王」萊德之子小萊德（Isaiah Rider IV）正式取得我國護照。（圖／凡尼莎提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼前NBA「灌籃王」萊德之子小萊德（Isaiah Rider IV）正式取得我國護照。（圖／凡尼莎提供）

中華籃協副秘書長張承中透露，小萊德的護照申請之路歷時長達9個月，過程並不容易。小萊德的母親凡妮莎（Vanessa Rider）全程積極參與，並獲得外交部與立委莊瑞雄的大力協助。

張承中說，溝通過程中，擁有我國身分證和護照的小萊德外婆，一度擔心遇到「詐騙」，不太信任他，幸好凡妮莎親自帶著兒子去和外婆溝通，外婆才卸下心防。

▲▼前NBA「灌籃王」萊德之子小萊德（Isaiah Rider IV）正式取得我國護照。（圖／凡尼莎提供）

▲▼前NBA「灌籃王」萊德之子小萊德（Isaiah Rider IV）正式取得我國護照。（圖／凡尼莎提供）

值得一提的是，凡妮莎過去曾在台灣擔任英文老師，2001年至2003年間於高雄瑞興國小任教，對這片土地有深厚情感，她真心希望兒子未來能有機會代表中華男籃出賽。

小萊德目前在美國就讀高中，身高188公分，已獲得3所NCAA D1名校──雪城大學、喬治亞理工學院與內華達大學拉斯維加斯分校的獎學金邀約。他自4歲起由父親萊德親自指導籃球，展現高度天賦與熱情。

張承中表示，未來將持續與小萊德一家保持聯繫，視情況討論適合的時機邀請他回台效力。

▲▼前NBA「灌籃王」萊德之子小萊德（Isaiah Rider IV）正式取得我國護照。（圖／凡尼莎提供）

關鍵字： 台灣籃球中華男籃小萊德陳以傑Isaiah Rider IVVanessa Rider籃協

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

熱門新聞

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

2勝利之球呢？弗里曼親手交給他

3中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

4上海兄弟太象了！中信、會長發聲

5林安可缺席中職頒獎典禮

最新新聞

1張閔勛許願下一步挑戰金手套

2高塩看好詩翔新人王：9上是他就完蛋

3桃猿食宿爭議！吉力吉撈看到照片嚇到

4NBA灌籃王之子小萊德取得我國護照

5統一3將行使FA！陳傑憲祝福又羨慕

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

當你直播連線到始源 但0人相信你...

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366