籃協努力9個月！NBA灌籃王之子小萊德取得我國護照　中文名曝光

▲前NBA「灌籃王」萊德之子小萊德（Isaiah Rider IV）正式取得我國護照。（圖／凡尼莎提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣籃壇迎來振奮消息！昔日NBA「灌籃王」萊德（Isaiah Rider Jr.）的兒子——擁有台灣血統的小萊德（Isaiah Rider IV），已於10月24日正式領到中華民國護照，中文名為「陳以傑」。15歲的小萊德在16歲前順利取得我國護照，未來將能以「本土球員」身分代表中華男籃出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華籃協副秘書長張承中透露，小萊德的護照申請之路歷時長達9個月，過程並不容易。小萊德的母親凡妮莎（Vanessa Rider）全程積極參與，並獲得外交部與立委莊瑞雄的大力協助。

張承中說，溝通過程中，擁有我國身分證和護照的小萊德外婆，一度擔心遇到「詐騙」，不太信任他，幸好凡妮莎親自帶著兒子去和外婆溝通，外婆才卸下心防。

值得一提的是，凡妮莎過去曾在台灣擔任英文老師，2001年至2003年間於高雄瑞興國小任教，對這片土地有深厚情感，她真心希望兒子未來能有機會代表中華男籃出賽。

小萊德目前在美國就讀高中，身高188公分，已獲得3所NCAA D1名校──雪城大學、喬治亞理工學院與內華達大學拉斯維加斯分校的獎學金邀約。他自4歲起由父親萊德親自指導籃球，展現高度天賦與熱情。

張承中表示，未來將持續與小萊德一家保持聯繫，視情況討論適合的時機邀請他回台效力。