接連丟FA！林岱安之後蘇智傑跟進　獅端複數約全力留人

統一獅隊接連出現主力球員行使自由球員（FA）權利，繼捕手林岱安申請後，外野手蘇智傑今日也正式提出FA申請，兩人同時進入市場備受關注。獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重選手行使權益，並強調兩人皆為球隊重要核心戰力，球團已提出複數年合約，盼能將兩位留隊。

林岱安今年季後取得FA資格，聯盟稍早正式宣告；蘇智傑也在今日完成申請自由球員程序。蘇泰安表示，「球團尊重選手行使自身權益，這是制度的一部分，我們一路以來也支持球員依自身規畫選擇職涯方向。」

對於外界關注兩人是否可能轉隊，蘇泰安強調，獅隊已展現明確留人意願，「不論林岱安或蘇智傑，都是獅隊重要指摽戰力，球團也展現誠意提出複數年約，目前已由選手之經紀公司與球團洽談中。」

他也透露，後續會持續與選手及經紀團隊溝通，期望能有好結果，「期許林岱安，蘇智傑均能續留，為獅隊效力。」

蘇智傑本季月薪為63萬元，換算年薪為756萬元，屬於A級自由球員。依中職FA補償制度，若有球隊出手網羅，補償方式包含兩種方案，其一為支付年薪125%的全額轉隊費。以蘇智傑年薪計算，補償金額約945萬元；或選擇第二方案，支付 年薪75%約567萬元，並附帶一名25人名單外球員作為補償。

林岱安本季月薪36萬元、年薪為432萬元，在獅隊同樣列為A級自由球員。全額轉隊費540萬元，若是「錢+人」，補償費為324萬元。