運動雲

>

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

▲▼「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打 。（圖／取自中國棒球城市聯賽官方社群）

▲ 「上海兄弟」隊徽遭質疑仿效中職中信兄弟，引發台灣球迷強烈反彈 。（圖／取自網路）

記者王真魚／綜合報導

中國新創職棒聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）傳出將於2026年啟動，但仍在籌備階段就引發台灣球迷強烈反彈。原因在於網路流傳「上海兄弟」隊徽設計與中職「中信兄弟」高度雷同，甚至以象作為主形象，造成「品牌混淆」疑慮，更引發象迷驚呼「這是在蹭品牌嗎」。

對此，中信育樂公司今日發出聲明強調，「球團中信育樂公司表示，「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。中信育樂公司也在此重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

中職會長蔡其昌稍早也在個人社群回應，已將相關資訊轉達中信球團，請球團依法對外說明。此外，他呼籲主管機關應重視事件所透露的發展訊號，「當中國開始介入棒球後，未來會走向什麼方向？台灣應該提早準備與因應。」

蔡其昌強調，對於隊名、品牌或賽制交流等議題，他始終保持開放討論，但前提是「球團有共識、球迷能接受」；而他身為會長，是由六隊共同推舉的榮譽職，「隨時都可能離開，但這個聯盟真正的股東是球團本身」。

▲▼2025中職開季團圓大辦桌，蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）

他指出，自己任內全力推動「Team Taiwan」品牌、邀請國軍展旗、推動棒球文化深化，就是希望「國球不只是一句口號，而是每個人生活的一部分」。

「我會在有限任期內，持續守護台灣棒球，推動棒球紮根，讓台灣棒球更強大。」他說。

近日本次風波在PTT、Threads、社群平台引發熱議，不少球迷憂心兩岸職棒品牌未來可能被混淆，更有人直言：「到時候看到象根本不知道是台灣兄弟還是中國兄弟」。

目前中國CPB聯賽尚未公布正式加盟球團與商標註冊細節，中信育樂強調，若有相關侵權也將採取必要措施，一定會以台灣利益及球迷為最優先考量。

關鍵字： 棒球中國台灣聯賽爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

熱門新聞

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

2勝利之球呢？弗里曼親手交給他

3中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

4林安可缺席中職頒獎典禮

5球迷舉牌大谷娶我媽！翔平夫婦笑死

最新新聞

1蘇智傑也確定行使FA！獅提出複數年合約盼續留

2曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉

3林岱安宣告行使FA　至少3隊開搶

4上海兄弟太象了！中信、會長發聲

5中國職棒開打驚見「上海兄弟」　蔡其昌要請中信球團說明

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

當你直播連線到始源 但0人相信你...

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366