上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

中國新創職棒聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）傳出將於2026年啟動，但仍在籌備階段就引發台灣球迷強烈反彈。原因在於網路流傳「上海兄弟」隊徽設計與中職「中信兄弟」高度雷同，甚至以象作為主形象，造成「品牌混淆」疑慮，更引發象迷驚呼「這是在蹭品牌嗎」。

對此，中信育樂公司今日發出聲明強調，「球團中信育樂公司表示，「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。中信育樂公司也在此重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。」

中職會長蔡其昌稍早也在個人社群回應，已將相關資訊轉達中信球團，請球團依法對外說明。此外，他呼籲主管機關應重視事件所透露的發展訊號，「當中國開始介入棒球後，未來會走向什麼方向？台灣應該提早準備與因應。」

蔡其昌強調，對於隊名、品牌或賽制交流等議題，他始終保持開放討論，但前提是「球團有共識、球迷能接受」；而他身為會長，是由六隊共同推舉的榮譽職，「隨時都可能離開，但這個聯盟真正的股東是球團本身」。

他指出，自己任內全力推動「Team Taiwan」品牌、邀請國軍展旗、推動棒球文化深化，就是希望「國球不只是一句口號，而是每個人生活的一部分」。

「我會在有限任期內，持續守護台灣棒球，推動棒球紮根，讓台灣棒球更強大。」他說。

近日本次風波在PTT、Threads、社群平台引發熱議，不少球迷憂心兩岸職棒品牌未來可能被混淆，更有人直言：「到時候看到象根本不知道是台灣兄弟還是中國兄弟」。

目前中國CPB聯賽尚未公布正式加盟球團與商標註冊細節，中信育樂強調，若有相關侵權也將採取必要措施，一定會以台灣利益及球迷為最優先考量。