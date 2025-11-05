兼顧投打不是夢！大谷翔平勉勵後輩：被允許就持續挑戰二刀流

運動雲

▲道奇封王遊行，大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平鼓勵年輕球員勇敢挑戰二刀流。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇隊「二刀流」巨星大谷翔平，再次用行動與話語激勵下一代。根據美國媒體《Dodgers Nation》報導，他近日向夢想成為二刀流的年輕球員發出誠摯訊息，鼓勵他們在被允許的範圍內勇敢挑戰、不要輕易放棄。

大谷表示，「我希望那些以二刀流為目標的孩子們，能盡可能長久地挑戰。只要還被允許、只要自己的才能所及的範圍內，都要持續挑戰。我會為這樣的挑戰加油。」這番話簡潔卻真誠，體現他一路走來的堅持與信念，也道出他對年輕世代滿滿的支持。

大谷自2018年登上美職舞台以來，始終以「雙重」身份改寫棒球歷史。菜鳥球季就拿下新人王，隨後3度榮膺年度MVP、5度入選明星賽、3度奪下銀棒獎。2024年轉戰道奇首季，更締造驚人的「54轟、59盜」紀錄，將自己的名字深刻地寫進棒球史冊。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平投打兼修，在最高層級舞台創造奇蹟。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前為止，大谷在8個大聯盟球季累積打擊率.282、上壘率.374、OPS高達.956，生涯共擊出280發全壘打。投手生涯方面，雖在2019與2024年因傷缺席整季，但其餘6季共先發100場，拿下39勝20敗、防禦率3.00、WHIP僅1.08。一般認為，先發投手若能將WHIP壓在1.20以下就屬於王牌等級，而能在兼顧投打的情況下達成這樣的數據，堪稱奇蹟。

雖然目前整個MLB僅有大谷一人能真正做到「二刀流」，但小聯盟已有後浪崛起。舊金山巨人隊的克勞佛（Reggie Crawford）與從日本桐朋高校赴美發展的森井翔太郎都在嘗試兼顧投打。

大谷的存在，顛覆了長久以來棒球界所奉行的「分工制」概念，向年輕世代展現出無限的可能性。他的前進之路，將持續成為下一代二刀流誕生的指引與象徵。

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在道奇首季締造54轟59盜紀錄，寫下傳奇。（圖／達志影像／美聯社）

當你直播連線到始源 但0人相信你...

