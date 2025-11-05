運動雲

>

井端弘和點名道奇三本柱！11月中發出正式邀請組WBC夢幻陣容

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本武士隊總教練井端弘和透露，將在11月中旬以後正式向效力於洛杉磯道奇的日本三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，發出2026年世界棒球經典賽（WBC）徵召邀請。

井端昨日前往神奈川縣橫須賀市的DeNA球團訓練基地，拜訪正在帶領秋訓的新任監督相川亮二。他談到道奇隊二連霸時露出笑容，「能以這麼精彩的結果結束球季，真的很好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於三名道奇投手的徵召時機，井端指出，自己在今年2月赴美參觀大聯盟春訓時，曾與三人會面。「當時我請他們專注於例行賽與季後賽，結束後再來談。」

如今球季落幕，他強調，「現在希望他們先好好休息。我們這邊也有強化賽，應該會在那之後再正式接觸。」

井端暗示，可能會在日本對韓國交流賽結束後（11月15、16日，東京巨蛋），展開正式交涉。 由於三人都是日本代表隊的主力級投手，他們是否能夠歸隊，將直接影響日本隊爭取連霸的機會。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）早在4月便表達支持球員代表國家出賽的立場，大谷當時也曾說，「如果能被選上，那是莫大的榮譽。不過我必須先用這一年的成績與表現，證明自己值得。」如今他以二連霸實現承諾，也讓井端笑言，「時機成熟了。」

關鍵字： 棒球日本大谷翔平WBC井端弘和

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

達比修有右肘再動刀！明年球季報銷 力拚2027年歸隊

達比修有右肘再動刀！明年球季報銷 力拚2027年歸隊

道奇瞄準3連霸　美專家點休賽季4大補強目標

道奇瞄準3連霸　美專家點休賽季4大補強目標

陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」！MLB終身通行證全台僅2人擁有

陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」！MLB終身通行證全台僅2人擁有

【活這麼久才知道！】雙層塑膠椅「第二層」大有妙用

熱門新聞

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝利之球呢？弗里曼親手交給他

2中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

3泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

4林安可缺席中職頒獎典禮

5球迷舉牌大谷娶我媽！翔平夫婦笑死

最新新聞

1真美子用「舊iPhone」登熱搜

2大谷勉勵後輩：被允許就持續挑戰二刀流

3井端弘和將徵召道奇三本柱！

4樂天桃猿公布亞洲職棒交流賽名單

5喬科維奇晉級雅典賽8強

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

當你直播連線到始源 但0人相信你...

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366