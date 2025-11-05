井端弘和點名道奇三本柱！11月中發出正式邀請組WBC夢幻陣容

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本武士隊總教練井端弘和透露，將在11月中旬以後正式向效力於洛杉磯道奇的日本三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，發出2026年世界棒球經典賽（WBC）徵召邀請。

井端昨日前往神奈川縣橫須賀市的DeNA球團訓練基地，拜訪正在帶領秋訓的新任監督相川亮二。他談到道奇隊二連霸時露出笑容，「能以這麼精彩的結果結束球季，真的很好。」

至於三名道奇投手的徵召時機，井端指出，自己在今年2月赴美參觀大聯盟春訓時，曾與三人會面。「當時我請他們專注於例行賽與季後賽，結束後再來談。」

如今球季落幕，他強調，「現在希望他們先好好休息。我們這邊也有強化賽，應該會在那之後再正式接觸。」

井端暗示，可能會在日本對韓國交流賽結束後（11月15、16日，東京巨蛋），展開正式交涉。 由於三人都是日本代表隊的主力級投手，他們是否能夠歸隊，將直接影響日本隊爭取連霸的機會。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）早在4月便表達支持球員代表國家出賽的立場，大谷當時也曾說，「如果能被選上，那是莫大的榮譽。不過我必須先用這一年的成績與表現，證明自己值得。」如今他以二連霸實現承諾，也讓井端笑言，「時機成熟了。」