王彥程「很幸福遇見隊友」發文引揣測　經紀公司澄清去留仍未定

▲王彥程聚餐發文引發聯想 。（圖／截自悍創官方IG）

▲王彥程 。（圖／截自悍創官方IG）

記者王真魚／綜合報導

旅日樂天金鷹投手王彥程近日在社群發文「能夠遇見這些出色的隊友，真的很幸福」，並附上與隊友聚會的合照，引發球迷猜測是否將離隊。經紀公司悍創今受訪表示，王彥程是因日職規定自動成為自由球員，聚餐僅是球季結束後與隊友聚會，並無其他特別含義。

悍創經紀人陳德倫表示，「日職的規定就是這樣，育成選手若3年內未轉支配下，合約期滿後即自動成為自由球員。彥程只是訓練結束後，和隊友一起吃飯。」

事實上，王彥程2023年因育成合約滿3年未獲升格至支配下名單，依規定自動成為自由契約球員，當時是首度成為自由球員，隨後與樂天續約；去年季後再度成為自由球員，球團續留。今年一樣出現在自由球員名單中，屬例行程序。

而樂天球團社長森井誠之去年季末曾透露，球隊有意將王彥程轉為支配下球員，相當期待他未來表現。王彥程本季也未讓球團失望，出賽22場創下個人單季新高，拿下10勝、防禦率3.26、84次三振，皆名列二軍前段班，是二軍唯一達10勝的投手。

儘管二軍表現出色，王彥程今年整季卻未獲得支配下的機會。昨天他發了與隊友一同聚餐照片，包括與即將離隊的柴田大地、小孫竜二等人合影，而手持寫有「謝謝」的蛋糕，其他隊友還送了貴重的精品禮物，引發外界揣測是否為送別聚會。

對此，陳德倫解釋，「王彥程和隊友感情非常好，他的日文也很好，平時都能和大家打成一片，這次只是季後聚會，沒有特別代表什麼。」

王彥程下一步動向未定。陳德倫表示，仍以樂天金鷹為優先考量，後續再視情況評估下一步，「各方面發展都有可能。」

此外，也有球迷發現王彥程社群自我介紹欄中附上韓文名字，引起加入韓職的聯想。對此，陳德倫笑說，「那其實在亞運時就有了，他的line名字也是韓文。」

他在2023年杭州亞運期間與韓國LG雙子隊投手文保景結為好友，當時兩隊同住選手村，兩人以英文交流建立起深厚情誼，之後也持續保持聯繫。王彥程曾受訪笑稱，「我們平常會互傳照片、分享近況，就像男女朋友一樣，也約好之後在東京見面。」

陳德倫最後表示，「其實這幾年球團對他都很好，教練與隊友也都非常喜歡他。未來動向會先尊重球團，當然我們也會為他評估所有可能。」

