透納重返印第安納遭「噓聲」伺候　坦言心寒：把10年奉獻給這

▲透納首次身披公鹿球衣踏上印第安納。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

休賽季加盟密爾瓦基公鹿的中鋒透納（Myles Turner）今（4）日重返印第安納，首度回到老東家主場出戰，卻遭到球迷伺候滿場噓聲，令他感嘆「心寒」。

公鹿與溜馬過去交手時常膠著，這場比賽也不例外，最終公鹿靠「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo） 命中絕殺，以117比115險勝。

透納本場上陣32分鐘，貢獻9分、7籃板、5次阻攻，他在下半場僅命中1球，但那記關鍵進球幫助球隊在第4節剩2分22秒時以111比109取得領先。

賽後，透納談到自己遭溜馬球迷冷淡歡迎的感受，「真的讓人心寒、也很挫折，你把自己10年的生命都奉獻給這支球隊，流過血、汗、淚，也為了球隊減薪、撐過交易傳聞、盡力去做正確的事，最後事情發展成這樣，也沒辦法，只能坦然接受。」

他接著說，「我知道很多人會說我講了什麼話，也知道很多人會去編自己的故事，想怎麼詮釋都行，沒關係，我已經放下，繼續往前走。」

透納在2015年NBA選秀中被溜馬以第11順位選中，迅速成為球隊主力中鋒，曾2度拿下聯盟阻攻王，近年也多次幫助球隊打進季後賽，甚至去年更闖入NBA總冠軍賽。

他透露，今夏自由市場期間原本仍希望留在印第安納，但當感受到球團對自己的重視不如預期時，最終選擇離開，與公鹿簽下4年總值1億700萬美元的合約。