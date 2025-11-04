佐佐木朗希生日驚喜！羅哈斯突襲點名全場唱歌　靦腆反應太可愛

▲ 羅哈斯（Miguel Rojas）在致詞時，突然把話題轉向當天剛滿24歲的投手佐佐木朗希，讓他陷入「突如其來的臨場挑戰」 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

奪下球團史上首次世界大賽二連霸後，洛杉磯道奇隊於在洛杉磯市區舉行封王遊行，隨後於主場道奇球場舉辦封王典禮。隊長羅哈斯（Miguel Rojas）在致詞時，突然把話題轉向當天剛滿24歲的投手佐佐木朗希，讓他陷入「突如其來的臨場挑戰」。

隨著羅哈斯提到佐佐木的名字，球場隨即響起生日快樂歌，接著播放起他的登場曲〈Báilalo Rocky〉。在隊友掌聲與笑聲中，佐佐木露出靦腆的笑容，一邊苦笑一邊揮動右手，配合節奏輕輕擺動身體，全場球迷爆出歡呼。

在社群平台 X上，粉絲們也熱烈討論：「朗希被羅哈斯臨時Cue到了（笑）生日快樂！」、「朗希被突然點名，表情太可愛了XD」、「羅哈斯太暖了，幫忙帶全場唱生日快樂歌」。

〈Báilalo Rocky〉是DJ羅德里克（DJ Roderick）的作品，以輕快的拉丁節奏為特色，副歌中反覆唱出與「Roki」發音相近的「Rocky」，成為佐佐木在美職出場代表音樂。