大谷翔平封王遊行嗨喊「再拿一冠」掀轟動！真美子同框放閃全場

▲道奇封王遊行，大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇封王遊行，大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊於當地時間3日，在主場舉行世界大賽二連霸封王遊行。大谷翔平以英語發表熱血演說，高喊「I’m ready to get another ring next year！（我已準備好明年再奪一枚冠軍戒指！）」宣示挑戰三連霸，掀起現場最高潮。

世界大賽第7戰擔任封王最後投手並獲選MVP的山本由伸，以流利英語感性致謝：「感謝我的隊友、教練、最棒的工作團隊與球迷。我們是一起完成這一切的。我愛道奇，也愛洛杉磯。」最後以一句「ありがとう！（謝謝）」作結，全場報以熱烈掌聲。

大谷翔平接著登台，以笑容與自信點燃全場，「我以這支球隊為榮，你們是全世界最棒的球迷！我們已經準備好，明年要再奪下一枚冠軍戒指，Let’s go！」高舉右手吶喊時，全場陷入瘋狂。

▲道奇封王遊行，山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇封王遊行，大谷翔平、山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

當羅哈斯（Miguel Rojas）接過麥克風時，特別祝賀當天滿24歲的佐佐木朗希生日快樂。隨著球場響起生日歌與登場曲〈Báilalo Rocky〉，羅哈斯摟著他邀舞，佐佐木露出靦腆苦笑，仍在全場歡呼中跟著節奏擺動。

慶典結束後，球員與家人登上舞台，與世界大賽冠軍獎盃合影留念。大谷翔平與妻子真美子一同走向獎盃，等待拍照時與貝茲（Mookie Betts）夫婦談笑風生。當貝茲向真美子打招呼時，她笑得開懷，該畫面被轉播鏡頭捕捉，瞬間成為全場焦點。

拍照後，大谷與真美子並肩步行，揮手回應球迷的熱情歡呼。稍早在遊行過程中接受電視訪問時，大谷也自信表示，「我已經開始為第三次冠軍做準備了。」再度拋出「三連霸宣言」，笑容洋溢。

▲道奇封王遊行，大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇封王遊行，大谷翔平與真美子 。（圖／達志影像／美聯社）

