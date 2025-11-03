運動雲

雲豹開幕週11月8日桃園巨蛋登場　「韓援三本柱」首度合體

▲▼「豹青頑張」主場開幕週；開幕戰演出嘉賓DJ。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲「豹青頑張」主場開幕週。（圖／台啤永豐雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹本週末11月8日與11月9日將於桃園巨蛋盛大舉行2025-26賽季主場開幕戰，將先後迎戰臺北台新戰神與新北中信特攻，開幕週以年度口號「豹青頑張」為主題，象徵全新賽季雲豹青年軍的活力與拼勁，邀請所有豹迷一同進場，見證新世代雲豹的全新風貌與主場魅力。

本季由新任德國籍總教練羅德爾（Henrik Rödl）正式接掌兵符，他將率領高錦瑋、林信寬、克羅馬等主力球員，以快節奏、高強度的「豹力球風」在主場首度亮相，充滿爆發力與企圖心的雲豹青年軍，將以「頑張不懈」的精神，為主場球迷帶來熱血沸騰的比賽內容。

為迎接全新賽季，「TBL STORE」主場商店同步推出全新設計的豹款周邊，現場販售多款限定新品，上季大受好評的「豹達桃園」里民入場優惠也持續實施，全力號召桃園在地球迷一起進場為雲豹頑張！

▲▼「豹青頑張」主場開幕週；開幕戰演出嘉賓DJ。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲雲豹韓援三本柱。（圖／台啤永豐雲豹提供）

新賽季桃園巨蛋場邊氣氛全面升級，「浪LIVE電豹女」以嶄新陣容登場，「韓援三本柱」徐賢淑、金賢姈與海莉首度於雲豹主場合體應援，並在本週六賽後舉辦「韓援擊掌會」，全新升級的「浪LIVE電豹女」即將帶來嶄新視覺與魅力衝擊，勢必引豹全場超燃氣氛，而在11月8日開幕戰當天，球團將特別邀請上季主場應援神曲「超燃入勝」與本季全新主題曲「豹青頑張」的原唱DJ MR.GIN「精總」現場演出，以最原汁原味的音樂魅力，帶領全場球迷一同嗨翻桃園巨蛋。

主場環廊互動遊戲區也全面翻新，本季推出「蓋世英雄」、「精準豹時」、「水之呼吸」、「頑張不倒翁」、「靈魂畫手」等五大互動挑戰，等著豹迷親身挑戰自我、展現創意，此外球團也設置了「豹章雜誌拍照區」與「頑張廣角鏡」兩大主題打卡點，讓大家留下專屬於豹迷的獨家記憶。

▲▼「豹青頑張」主場開幕週；開幕戰演出嘉賓DJ。（圖／台啤永豐雲豹提供）

▲雲豹主場開幕戰演出嘉賓DJ。（圖／台啤永豐雲豹提供）

本季首次進場觀賽的球迷更可至「初來豹到」活動攤位領取首次觀賽證書，紀念獨一無二的主場初體驗，同時延續上季大受好評的16×4.5米大型LED主螢幕與150米環狀LED屏幕，並推出「頑張留言板」互動體驗，目的讓球迷成為主場應援的一部分，每場主場賽事前，球迷都能透過指定表單投稿，留下對球員的鼓勵與支持，獲選留言將於賽事期間登上舞台後大型LED螢幕，讓球員即時感受到來自豹迷的熱情應援。

此外，只要於主場完成指定打卡步驟，透過GOSKY會員系統隨機抽出幸運豹迷，將獲得賽後踏上雲豹主場地板的難得機會，親身體驗最真實的「豹有感」時刻，留下屬於豹迷的獨家記憶。

台啤永豐雲豹「豹青頑張」主場開幕週門票熱賣中，更多主場活動與商品販售資訊，敬請鎖定台啤永豐雲豹官方社群。

