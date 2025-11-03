力挺徐生明少棒賽！廉世彬想走訪美濃　高佳彬期待體驗紙傘文化

▲韓籍啦啦隊高佳彬、廉世彬助陣徐生明盃少棒賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

第13屆徐生明少棒賽將重返高雄美濃開打，今年特別邀請韓籍啦啦隊女神共襄盛舉。桃猿啦啦隊女孩廉世彬表示，非常期待看到小朋友打球；高佳彬則對美濃客家文化充滿興趣，希望能親自體驗紙傘彩繪。

台灣職棒的「韓風應援」將成為今年賽事一大亮點。包括樂天桃猿的廉世彬、職排「連莊小魔女」高佳彬，以及職籃洋基工程啦啦隊的李素敏，屆時都將現身高雄，為遠道而來的韓國球隊加油打氣。師母謝榮瑤表示：「韓國啦啦隊的參與，讓賽事能見度大幅提升，也非常感謝她們的支持。」

徐生明是早期赴韓發展的代表性棒球人物，廉世彬與高佳彬了解他的貢獻，也表示能參與這項已舉辦十三屆的少棒邀請賽，感到十分榮幸。高佳彬說：「第十三屆賽事意義深遠，很開心受邀參加。」廉世彬則笑著回憶：「之前在花蓮有和基層小朋友一起玩，小朋友丟球給我，我還揮棒打出去！這次能親眼看到小朋友的比賽，也很好奇會是什麼樣的場面。」

本屆賽事重返高雄舉行，廉世彬透露，自己曾到過高雄，但從未造訪美濃，「聽說高雄有很多好玩的地方，希望這次能藉參加開幕式的機會，再次走訪高雄。」

徐生明盃少棒賽結合在地客家文化，高佳彬在記者會上看到現場展示的紙傘，眼神發亮地說：「聽說美濃的紙傘很有名，還有拔蘿蔔體驗，希望這次能親身試試看。」