徐生明少棒賽重返美濃　台鋼雄鷹球星、韓國啦啦隊女孩助陣

▲徐生明少棒賽開賽記者會，師母謝榮瑤宣布賽事回高雄舉辦。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

邁入第13屆的「徐生明國際少棒錦標賽」，今年將於11月22日重返徐總的故鄉高雄美濃開打。回歸初衷也將加入創新亮點，與高雄在地職棒球隊台鋼雄鷹合作，舉辦棒球教室傳承經驗。

中華民國徐生明棒球發展協會理事長謝榮瑤表示：「前兩年比賽移師彰化，今年再回到高雄、回到美濃，就是回到原點。希望大家能重新思考舉辦這項賽事的初衷，讓比賽有新的開始與新的展望。」

要回歸初衷、又展現新風貌，賽事將延續原有特色並加入創新元素。以往最受歡迎的傳統活動，如結合美濃白玉蘿蔔季，安排小朋友下田體驗拔蘿蔔，以及彩繪紙傘作為參賽紀念，將繼續登場。今年的「選手之夜」也將延續，主辦單位準備大型舞台車，讓選手們載歌載舞、盡情展現青春活力。

今年的創新亮點是「棒球教室」，將結合高雄在地的台鋼雄鷹球團，由教練黃甘霖率領外野手顏清浤、捕手陳世嘉、投手陳正毅等職棒球星親自指導，讓小球員近距離向職棒前輩學習。此外，主辦單位也引進台灣職棒的「韓風應援」元素，邀請韓籍啦啦隊女神——樂天桃猿的廉世彬、職排「連莊小魔女」高佳彬及職籃洋基工程啦啦隊成員李素敏到場，為遠道而來的韓國球隊加油打氣。

本屆賽事自11月22日至25日，為期4天，共進行64場比賽，來自國內外32支勁旅將分成8組進行預賽，晉級16強後改採單淘汰制，最終決出冠軍。晉級4強的隊伍將比照大聯盟「羅賓森日（Jackie Robinson Day）」傳統，全員穿上象徵徐總的「85號」球衣，向徐生明致敬，並從比賽中學習誠實與團隊精神。

值得一提的是，桃園龜山國小在前12屆賽事中已拿下7座冠軍，是賽史最大贏家，今年將挑戰3連霸。不過，今年在LLB世界少棒賽奪冠的台北市東園國小，由冠軍教頭賴敏男領軍，也是不容小覷的強敵。

海外球隊部分，去年亞軍韓國首爾隊捲土重來；順天南山隊則連兩屆獲得季軍，由外型神似富邦悍將教練高國輝的孟鎮國掌兵，目標「坐三望二搶第一」。日本東京聯盟的武藏府中睽違5年再度來台，實力同樣驚人，該隊近年培育出13位職棒選手，包括王柏融在日本火腿時期的隊友石川亮、橫尾俊建，以及曾效力樂天金鷲的茂木榮五郎等人。

謝榮瑤表示：「每年辛苦募款邀請外隊來台，就是希望讓小朋友不出國也能與國外選手交流。像南山順天已是第三次來台，這次第一次到美濃拔蘿蔔、畫紙傘，他們都很期待。」她也笑說：「選手之夜每次都玩得很開心，聽說今年不少隊伍已經準備了表演，勢必要大展身手。」

謝榮瑤最後特別感謝多年來協助賽事的單位與企業，包括高雄市教育局、運動發展局、美濃區公所及當地鄉親，並感謝聯達資訊、美津濃、明正基金會、聯新運醫、黑松教育基金會、台鋼雄鷹、習灣檢驗、雷科公司、頂新和德文教基金會、雪芃廣告、協奏曲文創、恭畫堂，以及連續13年轉播的客家電視台與所有教練、老師及志工的幫忙。

客家電視今年將照例轉播11月25日的冠軍與季軍戰，並邀請熱血主播徐展元搭檔球評「喇叭」潘忠韋共同解說，精彩賽事絕對不容錯過。