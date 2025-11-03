山本由伸「中0日」連投驚人數據曝　美專家：球速全面提升

▲山本由伸第6戰先發96球、隔日再登板封王，道奇完成二連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇隊昨（2）日在加拿大多倫多舉行的世界大賽第7戰中，經過延長11局的苦戰後擊敗藍鳥，完成二連霸。日本王牌山本由伸在9局登板，繳出2又2/3局、無失分的完美內容，拿下系列賽個人第3勝，榮獲世界大賽MVP；美國專家阿德勒（David Adler）曝光山本「中0日」連投背後的驚人數據。

山本在第6戰才先發投了96球，當時他主投6局僅失1分率隊取勝，而在隔天的決勝第7戰，他竟再度登上投手丘，2又2/3局用了34球、無失分，成為「封王投手」。

Yoshinobu Yamamoto in Game 7 of the World Series on zero days' rest pic.twitter.com/AhZmBIBiq5 — David Adler (@_dadler) November 2, 2025

美國職棒官方數據分析系統「Statcast」專家阿德勒今日在個人X（前Twitter）上發文指出，「山本由伸在世界大賽第7戰中於休息日為零的情況下登板。」並附上相關數據圖表，其中顯示山本的投球速度「全面提升」。

▲美國專家曝光搶七戰數據，山本由伸沒休息球速卻變快。（圖／達志影像／美聯社）

包括指叉球（Split）、卡特球（Cutter）、四縫線速球（Four-seam）、曲球（Curve）以及伸卡球（Sinker）等5種球路，在第7戰的平均球速全都比以往更快。其中四縫線速球平均球速達到96.9英里（約155.9公里），比之前提升了1.5英里（約2.4公里）。

山本在世界大賽第2戰投出完投勝，第3戰則在延長18局的激戰中待命於牛棚，隨時準備「臨時登板」，展現出強烈的責任感與鬥志。整個季後賽期間，他繳出5勝、防禦率1.45的壓倒性成績，成為道奇二連霸的最大功臣。