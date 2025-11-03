恭喜二連霸！大谷翔平爸爸親筆信曝光　難忘8月抱到孫女：可愛極了





▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平率隊拿下世界大賽二連霸，締造歷史性偉業。對此，大谷的父親大谷徹也特地以書信形式，向兒子表達祝賀與期盼，字裡行間流露濃厚的父愛與驕傲。

「翔平、二連霸恭喜你！」大谷徹也開頭寫道。他坦言，原以為翔平的投手完全復出要等到明年，「沒想到球季後半竟能投成那樣」。身為父親，最欣慰的並非數據與獎項，而是「能健康地走完一整個球季」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷父親提及，翔平在10月17日對釀酒人的國聯冠軍系列賽第4戰，以二刀流的表現狂掃3轟、10次三振，勇奪系列賽MVP，「太完美了，但也讓人有點害怕，因為做得太好，大家就會期待他『下次也要再來一次』，身為父母，既驕傲又有點心疼。」

他也透露家庭生活的一面，「老實說，我跟妻子加代子在他投球時不會看直播，只敢晚上回家看錄影再一起評論。」他笑言：「打擊時還能看，但他一投球就讓我坐立難安。」每當翔平擊出全壘打，妻子總是稱讚「真棒」，但他卻忍不住吐槽：「那顆壞球也能打成全壘打，下次別再揮那種球了。」

雖然今年未能赴美觀賽，但他在8月帶領所指導的金崎少棒隊赴洛杉磯時，與翔平及媳婦真美子相見，並首次抱到孫女。「真的很高興，看到孫女那麼大、那麼可愛，未來的成長讓人期待。」

現年31歲的大谷翔平正值巔峰，大谷父親也展望兒子未來，「總有一天，他可能要在投與打之間選擇；若不能投了，當外野手也好，只要練習他一定能做到。」

他甚至認為，翔平未來若挑戰大聯盟總教練也很棒，「希望他像一朗先生一樣，即使退休後，也能繼續與棒球相伴，將經驗傳承給下一代。」

信的最後，大谷徹也以最樸實的語句寫下父親的心願——「我唯一的願望，就是他能不受傷、保持健康，並且打到自己心滿意足的那一天。這樣就夠了。」

▲ 大谷翔平父親 。（圖／截自X）

【全文如下】

翔平，恭喜你達成二連霸！

原本以為真正的投手回歸要等到明年，沒想到你能在球季後半段投成這樣。對我來說，最開心的是你能健康地完成整個賽季。

10月17日對釀酒人的國聯冠軍系列賽第4戰，你以打者身分轟出3發全壘打、投手身分飆出10次三振，奪下系列賽MVP。就像你自己賽後說的，那場比賽「太完美了」。但正因為那樣完美，身為父母的我們反而有點害怕、有點心疼——因為大家會期待你「下次也要做到同樣的事」。

老實說，我和妻子加代子在你投球時都不會看直播。

晚上回家看錄影再一起說「這球怎樣、那球如何」，成了我們的日常。

打擊的時候我們可以輕鬆看，但你上投手丘，我就會從小緊張到現在。

每當你打出全壘打，妻子總會說：「真棒啊」「做得好！」

而我卻忍不住挑剔：「那顆高的壞球也打成全壘打，下次別再揮那種球。」

就算結果完美，我還是會先擔心。

雖然今年沒能現場觀戰，但8月我帶著我執教的金崎少棒隊孩子們到洛杉磯時，見到了你和真美子，也第一次在球場上抱到孫女。

真的很開心，我驚呼：「好大啊！」她可愛極了，也讓人期待未來的成長。

翔平，你現在31歲，正值選手巔峰。

總有一天，你可能會在投與打之間作出選擇。

如果不能再投了，當外野手也好，只要練習，你一定可以。

未來若挑戰大聯盟總教練，也是不錯的方向。

希望你像一朗先生那樣，即使退休後，也能繼續與棒球相伴，把經驗傳給下一代。

作為父親，我唯一的願望就是：

不受傷、保持健康，並能一直打到自己滿意的那一天。

我們會一直為你加油——加油啊，翔平！