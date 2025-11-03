WBC日本隊再現道奇三巨頭？日媒揭大谷翔平可能打2、3棒

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

奪下世界大賽冠軍的道奇日本三本柱大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希，備受期待的下一個舞台，將是明年三月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。屆時，這幾位旅美球星將作為主力，帶領日本隊前進。

日媒分析明年經典賽陣容，特別是3人定位，其中山本由伸絕對是一大王牌，被寄予厚望在關鍵戰役登板。大谷與佐佐木的出賽角色，則需依照所屬球團的使用方針而定，目前仍有變數，但無論擔任先發或救援，都可望成為投手陣核心。

左投部分，今永昇太與菊池雄星表現穩定，且具備吃局數的能力；而日本職棒本土投手中，今井達也與伊藤大海被列為有力先發候補。

打線上，大谷翔平依舊是中心人物。據日媒透露，可能安排在第二或第三棒。第四棒的最有力人選是效力小熊隊、成為首位在大聯盟單季達成「30轟、100打點」的日本打者鈴木誠也。 若岡本和真、村上宗隆成功在今年冬天透過入札制度旅美並參賽，日本打線將更有深度。

若將大谷安排在第一棒，上壘率高、選球能力佳的近藤健介可打第二棒製造機會，形成「近藤上壘、大谷得分、中心打線負責清壘」的理想攻勢模式。

