「彩虹雷射兔」幸運內褲重出江湖！山本由伸翻譯笑：沒洗

▲▼山本由伸與翻譯園田芳大。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸與翻譯園田芳大。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第7戰，山本由伸在中0日登板救援，率領洛杉磯道奇完成二連霸，奪下世界大賽MVP。他的隨身翻譯園田芳大也早已準備好。個性迷信的他按照慣例，穿上印有「彩虹雷射兔子」圖案的幸運內褲，第6戰如此，第7戰也不例外。他笑說：「以防萬一，沒洗。」

熱水池裡的「勝負褲」傳說

故事要從道奇體育場的休息室說起。那天，山本正泡在熱水池裡，看到園田芳大準備去洗澡，身上只穿著一條印有「彩虹雷射兔」圖案的四角褲。 

「那是什麼顏色？」山本問。 

園田害羞地笑說：「這是我的勝負パンツ（幸運內褲）。」

一年多來，園田每逢山本登板日，都會穿上這條「決勝褲」。第2戰對藍鳥時，那隻射出彩虹雷射的兔子依舊在他的球褲底下。

第7戰中0日登板這一天，園田依然穿著這條幸運褲，他笑說，「以防萬一，我沒洗。」

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲園田記得，去年春訓第一天，他就發現山本「真的有點不一樣」。  （圖／達志影像／美聯社）

從差點辭職，到最幸運的翻譯

園田原本並非職業翻譯。身為柔道校隊出身、從事20年電影燈光工程的他，曾參與《黑衣人》、《蜘蛛人：驚奇再起》、《繼承之戰》、《護士當家》等影集拍攝。 

初上任第二天，他就想辭職。「我不想放棄，但真的做不來。」他向球隊行政主管赤崎忠士坦言。

赤崎曾是野茂英雄的翻譯，當時勸他：「棒球可以學，但山本選你，是有原因的。」

園田從未向山本透露自己的不安，而是全力投入工作。投手助理教練麥金尼斯（Connor McGuiness）與運動科學部門鄧肯（Taylor Duncan）教他分析追蹤數據，他也向其他翻譯前輩請益，包括教士隊堀江慎吾（達比修翻譯）、大都會藤原浩（曾為千賀滉大翻譯）請益。

山本的紳士風度

園田記得，去年春訓第一天，他就發現山本「真的有點不一樣」。 

他看到山本在停車場邊練標槍，訓練結束後準備幫忙撿，山本卻說，「請不要，您是我的翻譯，不是僕人。」然後自己動手撿回去。

此後幾個月，園田觀察到山本的性格：對球員、對後勤、對清潔人員都一樣尊重。 

「他表面上看似沒在看，其實都看在眼裡；好像沒在聽，其實都聽進去了。」園田說。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）也稱讚，「山本是真正的紳士，對每個人都展現最高的尊重。」 

每次客場比賽，山本都會訂星巴克外送到飯店，也總不忘幫園田點一杯。

去年世界大賽媒體日，山本被問到對翻譯的看法，他說，「我們兩個都是新人，尤其是園田先生，他原本來自完全不同的領域，肯定吃了不少苦，但他從未表現出來。」 

站在旁邊的園田聽了，眼眶泛紅。

他有一本筆記本，記錄山本每一球的球種與位置。某次巴爾的摩夜間比賽，山本投到第九局還未被擊出安打，兩出局時園田放下筆，心想：「該準備慶祝了。」

 結果下一球被敲出全壘打，他懊惱地說：「要是那打席我也有繼續記錄就好了……」

▲差點做兩天就走人！山本翻譯園田芳大靠「彩虹雷射兔」撐到世界大賽 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「彩虹雷射兔」重出江湖助攻世界大賽？園田笑說，「我真的很迷信。」（圖／達志影像／美聯社）

「彩虹雷射兔」的回歸

這一季，園田的表現比去年進步許多。通勤時，他會聽堀江替達比修有、藤原替千賀滉大的翻譯錄音練習。

山本也注意到了，「他的努力我感受得到，他非常單純、真誠，是個很棒的人。」

去年，園田的妻子送他一組以美國國家公園為主題的四角褲，其中一件印有咆哮的熊，讓他想起山本在投手丘上的怒吼。 

他開始在山本登板日穿那條褲子；若球隊輸球，就換一條。

新球季開打後，道奇陷入低潮，園田決定讓那條「彩虹雷射兔」褲重出江湖——就是去年世界大賽那一條「幸運內褲」。

「我真的很迷信。」他笑說。

 他深知，能與山本搭檔，是一連串幸運的結果——幸運地被赤崎挽留，幸運地從教練與科學團隊學到專業，也幸運地遇上一位人格與球技同樣出色的投手。

「為了那樣的人。」園田說，「我願意穿上會發光的內褲——哪怕只是一點點能帶來好運的可能。」

