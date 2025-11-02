運動雲

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

▲▼道奇奪MLB世界大賽冠軍。（圖／路透）

▲道奇奪MLB世界大賽冠軍。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽中成功奪冠，媒體估計，今年季後賽總獎金有望創下歷史新高，道奇球員每人可分得約50萬美元（約新台幣1500萬元）。

根據大聯盟規定，每支晉級季後賽的球隊都能從門票收入中獲得紅利，分配給球員及其他球隊人員。季後賽門票收入來源包括外卡賽的50％、分區系列賽前3戰的60％、聯盟冠軍賽前4戰的60％，以及世界大賽前4戰的60％。

球隊能拿到的紅利比例，取決於季後賽的晉級程度。世界大賽冠軍隊可獲得最多，達36％，亞軍隊則分得24％；聯盟冠軍賽敗隊為12％，分區系列賽敗隊約3.3％，外卡賽敗隊則僅0.8％。

每支球隊會由球員投票決定獎金如何分配，多數球員能拿到全額獎金，同時也決定其他隊職員可獲得多少全額或部分獎金。

▲▼道奇奪MLB世界大賽冠軍。（圖／路透）

2024年，季後賽12支球隊共享總額近1億2910萬美元，創下歷史紀錄。去年道奇擊敗紐約洋基奪冠後，球隊總獎金達4647萬美元，依球員投票分為79份全額獎金及17.49份部分獎金，每名球員約獲47.7萬美元。

今年道奇再度奪冠，加上球隊主場容量達5萬6000人，季後賽一路過關斬將，預料總獎金將超越去年，刷新歷年紀錄。據美國Heavy Sports估計，每位道奇球員可分近50萬美元，亞軍多倫多藍鳥球員則約35萬美元。

▲▼道奇奪MLB世界大賽冠軍。（圖／路透）

GD踏上大巨蛋！　安可演唱會開始了

