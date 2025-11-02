被神奇力量推著前進！古久保第一次體驗封王遊行　談擔憂一件事

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，全體隊員將總教練古久保健二高高拋起。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿在台灣大賽以4勝1敗碾過中信兄弟，奪下隊史第8座總冠軍、也是球團更名為「樂天」後的首座冠軍；球團今（2）日在桃園市區舉辦封王遊行，沿途湧入大批球迷夾道歡迎，現場氣氛熱烈。

古久保日前短暫返日，昨晚特地趕回台灣參加遊行；他在致詞時表示，能看到球迷的笑容是他最大的喜悅，也感謝球迷在關鍵時刻給予球隊力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古久保提及，球季中球隊起伏不小，「這一年之中，我們沒有太多比賽能讓大家露出笑容，這讓我很痛苦，」但他指出，自季後賽起，球隊彷彿受到某種神奇力量的引導，一路連勝挺進總冠軍，「進入台灣大賽後，看到球迷的加油聲，看到台北巨蛋左外野一路染黑到五樓，我真的非常感動。」

他特別提到，賽後在球場外特設舞台上看到球迷對著螢幕應援的身影，更令他動容，「正是這股力量，激勵了選手們，讓我們憑著不可思議的能量成為台灣第一。」

他也向所有球員與球迷表達感謝，並期許明年能再度舉辦封王遊行。

在接受媒體訪問時，古久保透露，這是他生涯第一次參與封王遊行，他說：「在日本沒有拿到日本一是沒有遊行的，過去有拿到優勝時，剛好發生恐怖襲擊事件，所以都沒辦，」這次能在桃園親眼看到沿途滿滿球迷，他直呼「非常開心」。

談到遊行過程中印象最深刻的部分，古久保說：「看到那麼多粉絲開心的表情真的很感動，也有點擔心跟著我們的機車會不會出事，」他也提到，有球迷舉著印有他名字的毛巾讓他「嚇了一跳，但真的很高興、很感謝」。