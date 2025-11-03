運動雲

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽最終第7戰於台灣時間2日落幕，洛杉磯道奇在延長11局以5比4逆轉擊敗多倫多藍鳥，完成球團史上首次世界大賽二連霸。從2021年至2023年所屬歐力士勇奪洋聯三連霸，轉戰道奇再二連霸，山本由伸寫下個人「五連冠」。

據日媒《體育報知》描述，山本由伸世界大賽系列戰3勝榮獲MVP，對他而言，這是一個實現全面進化的賽季。從歐力士轉戰美國，以「三年連續MVP暨澤村賞」的壓倒性成績踏上大聯盟舞台。雖然在第一年季後賽表現出色、幫助球隊奪冠，但例行賽中因右肩受傷缺席近三個月，僅出賽18場拿下7勝2敗、防禦率3.00，表現未臻完美。

本季他獲任開幕戰先發投手，並成為全隊唯一完整守住先發輪值的投手，累積30場出賽，戰績12勝8敗、防禦率2.48。進入季後賽後更火力全開，連兩場完投勝，最終累積4場勝投，徹底坐實「王牌」地位。道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）與大谷翔平皆公開稱他為球隊的「Ace（王牌）」。

報導也指出，山本的冠軍履歷堪稱「冠軍製造機」：從2021至2023年在歐力士達成日職三連霸，加盟道奇後又率隊完成世界大賽二連霸，等於個人締造「五連冠神話」。此外，他也曾隨日本隊奪下2019年世界12強賽、2021年東京奧運與2023年WBC冠軍，是貨真價實的「勝利代名詞」。

目前山本在大聯盟季後賽的累積7勝已是日本投手最多紀錄，僅用兩個球季便登上歷史巔峰。隨著他在世界大賽第6、7戰火球連投、以壓倒性氣勢助隊封王，外界也開始期待他將成為日本史上首位奪得賽揚獎的投手。

山本的傳奇仍在延續，他正穩步邁向「世界最強投手」的榮耀之路。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

