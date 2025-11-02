大家都會想知道身價！林承飛慎談FA　等待球隊的看法

▲林承飛。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿封王遊行2日於桃園市政府熱鬧登場，主戰游擊手林承飛在接受媒體訪問時，談到自由球員（FA）資格話題，他坦言目前對是否行使FA「想法沒有那麼強烈」，一切「順其自然」，也想知道球隊的想法。

林承飛近兩年出賽機會較過去減少，今年出賽65場，繳出打擊率2成39、上壘率2成75、長打率3成97，附帶7轟及26分打點的成績。

他直言主要受到傷勢影響：「我覺得主要是受傷的關係，自己的表現比較不理想，所以出賽數才會比較少；受傷是沒辦法的事，但既然上場卻沒有表現好，那沒有出賽，就是自己的問題。」

身為有實績的中線選手、且年紀仍輕，林承飛被視為市場上具吸引力的FA潛力股，不過他對行使FA仍保留：「我覺得對每個球員來說，想知道自己的身價大家都會有興趣啦，但這件事我還是會再深思熟慮一下。」

目前離提出FA申請期限僅剩幾天，林承飛透露已與球團日籍領隊牧野幸輝聊過：「就是簡單聊聊，我也想知道球隊的看法是什麼，」他強調現階段仍在等待球隊的方向，「因為我在等球隊給我的想法。」

談到未來規劃，林承飛坦言若留下，「蠻希望能簽長約，一方面有保障，只是我沒有簽過長約，不知道那感覺怎樣。」

最後林承飛也提及：「這事情（提FA）太難講，每次休賽季練習都是為了明年更好，但也沒辦法確定明年能不能更好，球員就是要全力以赴，先把心態準備好，表現怎麼樣是結果論。」

