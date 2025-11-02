運動雲

>

大家都會想知道身價！林承飛慎談FA　等待球隊的看法

▲2025中職台灣大賽G2，林承飛。（圖／記者李毓康攝）

▲林承飛。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿封王遊行2日於桃園市政府熱鬧登場，主戰游擊手林承飛在接受媒體訪問時，談到自由球員（FA）資格話題，他坦言目前對是否行使FA「想法沒有那麼強烈」，一切「順其自然」，也想知道球隊的想法。

林承飛近兩年出賽機會較過去減少，今年出賽65場，繳出打擊率2成39、上壘率2成75、長打率3成97，附帶7轟及26分打點的成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言主要受到傷勢影響：「我覺得主要是受傷的關係，自己的表現比較不理想，所以出賽數才會比較少；受傷是沒辦法的事，但既然上場卻沒有表現好，那沒有出賽，就是自己的問題。」

身為有實績的中線選手、且年紀仍輕，林承飛被視為市場上具吸引力的FA潛力股，不過他對行使FA仍保留：「我覺得對每個球員來說，想知道自己的身價大家都會有興趣啦，但這件事我還是會再深思熟慮一下。」

目前離提出FA申請期限僅剩幾天，林承飛透露已與球團日籍領隊牧野幸輝聊過：「就是簡單聊聊，我也想知道球隊的看法是什麼，」他強調現階段仍在等待球隊的方向，「因為我在等球隊給我的想法。」

談到未來規劃，林承飛坦言若留下，「蠻希望能簽長約，一方面有保障，只是我沒有簽過長約，不知道那感覺怎樣。」

最後林承飛也提及：「這事情（提FA）太難講，每次休賽季練習都是為了明年更好，但也沒辦法確定明年能不能更好，球員就是要全力以赴，先把心態準備好，表現怎麼樣是結果論。」
 

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟台灣大賽林承飛

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

藍鳥錯失冠軍「這幾周都會很難熬」　教頭說10次謝謝為子弟兵驕傲

藍鳥錯失冠軍「這幾周都會很難熬」　教頭說10次謝謝為子弟兵驕傲

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

【全場最帥】萌娃萬聖節扮裝「柯博文」變身引路人圍觀

熱門新聞

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／道奇世界大賽二連霸

2山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

3大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸

4山本由伸感性發聲：回到小時候

5大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

最新新聞

1林立談FA「有資格是好事」

2林承飛慎談FA　等待球隊的看法

3雲豹有感升級！　開季飆3連勝登龍頭

4 黃子鵬談FA「這是難得的機會」

5克蕭高舉生涯第3冠：無法寫出更好的劇本了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

【KO瞬間曝光】阿姨紅燈硬鑽車陣過馬路！ 直接被彈飛倒地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366