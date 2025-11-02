道奇擁有用錢買不到的特質！克蕭高舉生涯第3冠引退：無法更好了

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）正式結束18年職棒生涯，以「三枚冠軍戒」的完美結局謝幕。道奇在世界大賽第7戰逆轉擊敗藍鳥，完成二連霸，克蕭雖未登板，但在賽後舉起香檳、笑著說出：「我無法想像有比這更完美的結局。」

克蕭今年37歲，歷經背部、腳部與膝蓋傷勢纏身，早在季中就已決定本季後退休。他在例行賽仍繳出11勝2敗、防禦率3.36的成績，幫助道奇度過先發輪值危機。儘管體能狀況不如以往，但他仍在關鍵時刻挺身而出——在第3戰延長賽滿壘危機登板，成功讓打者擊出滾地球化解失分，為球隊守下勝利契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

克蕭賽後在轉播中感性表示：「我無法想像有比這更完美的結局。」他知道這是自己的最後一場比賽，「這是我最後一次打棒球的時刻，無法寫出更好的劇本了。」他以堅毅的身影陪伴球隊走到最後，最終以連續兩年封王、職業生涯三度捧起世界大賽冠軍的榮耀，畫下完美句點。

談到本屆世界大賽MVP、隊友山本由伸的驚人表現時，他由衷讚嘆：「山本的登板，是我這輩子再也看不到的事。那是史上最勇敢、最有膽識的投球之一。我很榮幸能和他成為隊友。」

多年來，道奇常被外界批評為「用錢買冠軍」，但克蕭強調，球隊的成功遠不止於金錢堆砌：「大家都說『道奇花很多錢，理所當然應該贏』，但人格與覺悟是用錢買不到的。看看史密斯（Will Smith）他在第三戰蹲了18局，今天又戴上捕手面罩；貝茲（Mookie Betts）守游擊、弗里曼（Freddie Freeman）依舊穩定如常。這些明星球員不只是有天賦，而是願意為球隊付出一切，這才是讓我們變得特別的原因。」

至於退休後的去向，克蕭透露，球團編成總管佛里德曼（Andrew Friedman）已經主動向他拋出橄欖枝：「他說如果我願意，道奇永遠都有我的位置。雖然我還不知道會以什麼方式參與，但如果能繼續和這支特別的球隊有所聯繫，我會非常樂意。」

接下來，克蕭打算暫時遠離戰場，回歸家庭生活：「我想暫時當一個全職的父親。我沒有要找新工作，但這就是我接下來想做的事。這樣就足夠了。」

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）