山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

▲山本由伸慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇在延長11局以5比4擊敗多倫多藍鳥，完成球團史上首次二連霸。山本由伸連兩戰登板、投出2.2局無失分的神級救援，榮膺世界大賽MVP。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後透露山本由伸說了「大丈夫！（沒問題）」並選擇相信他。

山本前一天在第6戰先發投了96球、6局僅失1分，隔天又在第7戰關鍵9局上場救火，面對1出局一、二壘有跑者的險境，一開始還對柯克（Alejandro Kirk）投出觸身球，讓藍鳥形成滿壘大危機。不過山本沉著化解，靠隊友守備幫忙成功脫險。

羅伯斯回憶當時情況說：「我們需要由伸來止血，而他做到了。投完第9局後，他仍然很有信心，看起來完全沒問題。」當山本在第10局投出三上三下、並在第11局繼續登板時，羅伯斯回憶道：「在進入第三局投球前，他對我說了『大丈夫（沒問題）』。所以我只是選擇相信他，然後他就開始了接下來精彩的表現。」

山本守下最後半局，成為勝投並獲選MVP。羅伯斯激動表示：「有很多選手都渴望站上大舞台，但能為了正確的理由去迎接那個時刻的選手並不多。由伸就是那種人。我完全信任他。而且多虧有他，現在的我——看起來就像是一個『好教練』呢。」