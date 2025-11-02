他是野獸！葛拉斯諾奪冠瞬間衝向山本由伸：投球根本像少年漫畫

▲山本由伸慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇完成隊史首次二連霸。日本王牌山本由伸投出2.2局無失分的「神級壓制」，奪下世界大賽第3勝並榮膺MVP，隊友葛拉斯諾（Tyler Glasnow）賽後激動直呼：「他根本不是人類！太不可思議了！」

"Yama is an animal... to go out and do that is storybook."



Tyler Glasnow shares his reaction to Yoshinobu Yamamoto's MVP performance.#WorldSeries | @Dodgers pic.twitter.com/BgtlorCt7v [廣告]請繼續往下閱讀... November 2, 2025

葛拉斯諾連兩戰後援登板，山本由伸也是連兩戰扮演致勝功臣。賽後葛拉斯諾接受《MLB Network》訪問時驚嘆：「這是我看過最瘋狂的一場比賽！Yama（山本）就像野獸一樣，完全不尋常！」他強調，「我們球隊有很多功臣，但在那種場面登板、還能投出那樣的內容，根本像少年漫畫一樣，真是難以置信！」

葛拉斯諾也透露，奪冠那一刻他第一個想到的就是山本，「我馬上衝過去找他，因為這一切都屬於他。他是我們能夠完成連霸的最大功臣！」

山本在世界大賽三場登板繳出3勝0敗、防禦率1.02、15次三振的驚人數據，成為繼松井秀喜（2009年）後，日本睽違16年的世界大賽MVP；同時也是繼強森（Randy Johnson）2011年後，首位在世界大賽中拿下3勝的投手。

▲葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）