大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽最終第7戰於台灣時間2日上演最終決戰，洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平以「一棒・投手兼指定打擊」身份先發出賽。儘管在投手丘上失掉3分提前退場，但他隨即以打者身分再度燃燒鬥志，敲出兩支安打，寫下難得的歷史紀錄。

大谷在首局首打席面對藍鳥王牌薛茲爾（Max Scherzer）敲出中外野安打，第3局飛球出局後，第5局再從接替上場的右投巴蘭德（Verlander）手中擊出穿越一、二壘間的右前安打，達成個人暌違4場的「單場雙安」表現。7局上大谷翔平擔任首名打者，也選到保送上壘。

雖然在3局下遭藍鳥4棒比謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，僅投2又1/3局失3分退場，但大谷的堅毅精神與持續輸出的能量，仍為球隊帶來激勵。

根據美國紀錄專家藍斯（Sarah Langs）統計，大谷翔平此役締造罕見紀錄——他成為世界大賽史上第二位在「勝者通吃」比賽中先發投球又擊出多支安打的球員，上一位要追溯到1934年世界大賽的傳奇投手迪恩（Dizzy Dean）。若將整個季後賽納入計算，大谷則是史上第三位達成此壯舉的球員，僅與1934年的迪恩、以及1981年國聯分區賽第5戰的羅傑斯（Steve Rogers）並列。

