運動雲

>

不斷更新／羅哈斯開轟！道奇9局上追平4比4藍鳥

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽第7戰於台灣時間2日登場，3局下比薛特（Bo Bichette）從大谷翔平手中開轟，藍鳥3比0領先，大谷翔平未滿3局退場。雖然道奇4局上一度攻佔滿壘，但藍鳥超狂美技連發，只追回1分，4局上藍鳥3比1領先道奇。4局下雙方因觸身球板凳清空。6局上高飛犧牲打道奇追成2比3落後。6局下希門尼斯短打不成長打發威，藍鳥拉回2分差領先。蒙西8局上開砲，幫助道奇追成3比4。羅哈斯9局上轟陽春砲，道奇扳平比數。

大谷翔平1局上敲出中外野安打，隨後史密斯（Will Smith）擊出滾地球，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）展現美技守備將跑者刺殺，藍鳥王牌薛茲爾（Max Scherzer）成功抓下兩個出局數，留下三壘殘壘。

1局下，大谷翔平登板先被史普林格（George Springer）擊出安打，隨後三振魯克斯（Nathan Lukes），再用變化球三振小葛雷諾。史普林格在跑壘時嘗試盜壘卻被刺殺，藍鳥攻勢瞬間瓦解。

道奇2局上三上三下。2局下，大谷翔平再度陷入亂流，先保送比薛特（Bo Bichette），接著被巴傑（Addison Barger）敲出右外野安打，形成一、二壘有跑者。隨後他連續製造飛球抓出兩個出局數，但又被克萊門特（Ernie Clement）擊出安打形成滿壘。面對希門尼斯（Andrés Giménez），大谷關鍵時刻飆出三振化解危機，並振奮地大吼。

大谷翔平3局下面對首名打者史普林格又再度被敲安打，連三局首名打者上壘，魯克斯執行短打推進跑者，這時大谷翔平投出暴投，讓跑者攻佔三壘，決定故意保送小葛雷諾，下一棒比薛特就轟出中外野3分砲。隨後大谷翔平退出投手任務，以指定打擊留在場上，弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）登板。

史密斯4局上率先掃出二壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）也敲安打，蒙西（Max Muncy）選到保送，T.赫南德茲（Teoscar Hernández ）掃出中外野平飛球，藍鳥中外野手瓦爾肖（Daulton Varsho）上演撲接美技，讓道奇僅靠高飛犧牲打追回1分。小葛雷諾也上演美技，道奇僅追回1分。


4局下1出局時，希門尼斯遭到觸身球保送，他相當不爽雙手一攤，弗羅布萊斯基也回應，雙方板凳清空，全員衝進場，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）熱身到一半也衝出場力挺隊友。比賽中斷數分鐘後恢復開打，史普林格敲安打，兩出局後葛拉斯諾連兩戰後援登板，順利化解危機。

5局上1出局羅哈斯（Miguel Rojas）敲出安打後，薛茲爾退場由瓦蘭德（Louis Varland）接替，大谷翔平掃出安打，但火力未能延續。瓦蘭德季後賽第15場出賽，追平2017年莫羅（Brandon Morrow）、1997阿森馬赫（Paul Assenmacher）並列史上最多。

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／達志影像／美聯社）

葛拉斯諾5局下續投，抓兩出局後，遭到柯克敲安打（Alejandro Kirk），再以滾地球解決瓦爾肖，順利封鎖藍鳥打線。T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出滾地球，靠野手選擇上壘，艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打追回1分。

但葛拉斯諾6局下遇到亂流，克萊門特敲安打並盜壘，希門尼斯觸擊不成，反敲二壘安打，藍鳥再下一城，以4比2領先。

▲蒙西（Max Muncy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蒙西（Max Muncy）。（圖／達志影像／美聯社）

葛拉斯諾中繼2.1局失1分退場，席漢（Emmet Sheehan）7局下接替，守住戰局。8局上蒙西1出局後轟出右外野全壘打，追成3比4。藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）提前登板，以滾地球解決艾德曼。

藍鳥克萊門特8局下掃出二壘安打，生涯在季後賽30支安打創新紀錄。同時逼出史奈爾（Blake Snell）登板，整理投手丘後開始投球，希門尼斯敲出三壘飛球，蒙西趨前守備仍神反應接殺。隨後史奈爾飆三振，面對藍鳥代打施耐德（Davis Schneider）變化球連發飆三振解危。

道奇9局上面對藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman），羅哈斯（Miguel Rojas）轟出全壘打扳平比數4比4平手。大谷翔平掃出飛球出局。

關鍵字： 大谷翔平美國職棒世界大賽道奇藍鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

對手也寫下「51」！藍鳥暖舉感動道奇外野手：他們明白比棒球重要

對手也寫下「51」！藍鳥暖舉感動道奇外野手：他們明白比棒球重要

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

中職球員工會提七大訴求：擴編二軍賽程、增設現役球員選秀

中職球員工會提七大訴求：擴編二軍賽程、增設現役球員選秀

山本由伸進入全面備戰狀態！第8局展開牛棚熱投　道奇落後待命上場

山本由伸進入全面備戰狀態！第8局展開牛棚熱投　道奇落後待命上場

GD表演「習近平坐台下看」　加拿大總理變迷弟狂拍

熱門新聞

不斷更新／蒙西開轟！道奇8局上追成3比4　藍鳥終結者登場了

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平G6賽後跳向山本由伸　可愛「投手交接儀式」曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1艾德曼高飛犧牲打　道奇6上追成2比3

2就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

3藍鳥戴「51號」向道奇球員致敬

4大谷翔平遭3分砲痛擊雙手撐膝懊惱

5大谷翔平二刀流雙安寫歷史

最新新聞

1羅哈斯開轟！道奇9局上追平4比4藍鳥

2山本由伸進入全面備戰狀態！

3大谷翔平二刀流雙安寫歷史

4葛拉斯諾G7連投　3球解危

5大谷翔平遭3分砲痛擊雙手撐膝懊惱

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

【KO瞬間曝光】阿姨紅燈硬鑽車陣過馬路！ 直接被彈飛倒地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366