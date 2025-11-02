不斷更新／羅哈斯開轟！道奇9局上追平4比4藍鳥

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽第7戰於台灣時間2日登場，3局下比薛特（Bo Bichette）從大谷翔平手中開轟，藍鳥3比0領先，大谷翔平未滿3局退場。雖然道奇4局上一度攻佔滿壘，但藍鳥超狂美技連發，只追回1分，4局上藍鳥3比1領先道奇。4局下雙方因觸身球板凳清空。6局上高飛犧牲打道奇追成2比3落後。6局下希門尼斯短打不成長打發威，藍鳥拉回2分差領先。蒙西8局上開砲，幫助道奇追成3比4。羅哈斯9局上轟陽春砲，道奇扳平比數。

SHOHEI OHTANI LEAVES THEM LOADED ???? pic.twitter.com/nJCNzAXCur [廣告]請繼續往下閱讀... November 2, 2025

大谷翔平1局上敲出中外野安打，隨後史密斯（Will Smith）擊出滾地球，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）展現美技守備將跑者刺殺，藍鳥王牌薛茲爾（Max Scherzer）成功抓下兩個出局數，留下三壘殘壘。

1局下，大谷翔平登板先被史普林格（George Springer）擊出安打，隨後三振魯克斯（Nathan Lukes），再用變化球三振小葛雷諾。史普林格在跑壘時嘗試盜壘卻被刺殺，藍鳥攻勢瞬間瓦解。

道奇2局上三上三下。2局下，大谷翔平再度陷入亂流，先保送比薛特（Bo Bichette），接著被巴傑（Addison Barger）敲出右外野安打，形成一、二壘有跑者。隨後他連續製造飛球抓出兩個出局數，但又被克萊門特（Ernie Clement）擊出安打形成滿壘。面對希門尼斯（Andrés Giménez），大谷關鍵時刻飆出三振化解危機，並振奮地大吼。

BO BICHETTE BELTS ONE TO DEEP CENTER ????@BLUEJAYS LEAD 3-0 IN GAME 7 pic.twitter.com/64ai0Udfyl — MLB (@MLB) November 2, 2025

大谷翔平3局下面對首名打者史普林格又再度被敲安打，連三局首名打者上壘，魯克斯執行短打推進跑者，這時大谷翔平投出暴投，讓跑者攻佔三壘，決定故意保送小葛雷諾，下一棒比薛特就轟出中外野3分砲。隨後大谷翔平退出投手任務，以指定打擊留在場上，弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）登板。

史密斯4局上率先掃出二壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）也敲安打，蒙西（Max Muncy）選到保送，T.赫南德茲（Teoscar Hernández ）掃出中外野平飛球，藍鳥中外野手瓦爾肖（Daulton Varsho）上演撲接美技，讓道奇僅靠高飛犧牲打追回1分。小葛雷諾也上演美技，道奇僅追回1分。

Benches have cleared in Game 7 of the #WorldSeries pic.twitter.com/Pu7NPBrpGa — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 2, 2025



4局下1出局時，希門尼斯遭到觸身球保送，他相當不爽雙手一攤，弗羅布萊斯基也回應，雙方板凳清空，全員衝進場，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）熱身到一半也衝出場力挺隊友。比賽中斷數分鐘後恢復開打，史普林格敲安打，兩出局後葛拉斯諾連兩戰後援登板，順利化解危機。

5局上1出局羅哈斯（Miguel Rojas）敲出安打後，薛茲爾退場由瓦蘭德（Louis Varland）接替，大谷翔平掃出安打，但火力未能延續。瓦蘭德季後賽第15場出賽，追平2017年莫羅（Brandon Morrow）、1997阿森馬赫（Paul Assenmacher）並列史上最多。

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／達志影像／美聯社）

葛拉斯諾5局下續投，抓兩出局後，遭到柯克敲安打（Alejandro Kirk），再以滾地球解決瓦爾肖，順利封鎖藍鳥打線。T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出滾地球，靠野手選擇上壘，艾德曼（Tommy Edman）高飛犧牲打追回1分。

但葛拉斯諾6局下遇到亂流，克萊門特敲安打並盜壘，希門尼斯觸擊不成，反敲二壘安打，藍鳥再下一城，以4比2領先。

▲蒙西（Max Muncy）。（圖／達志影像／美聯社）

葛拉斯諾中繼2.1局失1分退場，席漢（Emmet Sheehan）7局下接替，守住戰局。8局上蒙西1出局後轟出右外野全壘打，追成3比4。藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）提前登板，以滾地球解決艾德曼。

藍鳥克萊門特8局下掃出二壘安打，生涯在季後賽30支安打創新紀錄。同時逼出史奈爾（Blake Snell）登板，整理投手丘後開始投球，希門尼斯敲出三壘飛球，蒙西趨前守備仍神反應接殺。隨後史奈爾飆三振，面對藍鳥代打施耐德（Davis Schneider）變化球連發飆三振解危。

道奇9局上面對藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman），羅哈斯（Miguel Rojas）轟出全壘打扳平比數4比4平手。大谷翔平掃出飛球出局。